سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مهرجان الجونة يفتح أبواب الإبداع للكتّاب والمنتجين والمخرجين بورشة كتابة حصرية «إيڤر آفتر»

ليونارد ديك
ليونارد ديك
نجلاء سليمان

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن تعاون مميز مع نتفليكس، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال تقديم خدمات البث الترفيهي، لتقديم ورشة الكتابة الحصرية "إيڤر آفتر: حكاية ما بعد النهاية"، المخصصة للكتاب المحترفين والمنتجين والمخرجين.

يقود الورشة الكاتب والمنتج ليونارد ديك، الحائز على جائزة إيمي، والذي شارك في كتابة وإنتاج أعمال بارزة مثل Lost، House، The Good Wife، وTruth Be Told، خلال الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تُعقد في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

تُقام ورشة "إيڤر آفتر" على مدى ثلاثة أيام، من 18 إلى 20 أكتوبر 2025، وتأخذ المشاركين إلى كواليس عالم صناعة المسلسلات الدرامية، حيث سيخوضون تجربة إنشاء مسلسل خيالي بعنوان "إيڤر آفتر"، تستند فكرته إلى السؤال: "ماذا يحدث بعد مشهد النهاية في القصة الخيالية الشهيرة عندما تستيقظ الأميرة النائمة على يد الأمير الوسيم؟"

وسيكون ليونارد ديك المنتج المنفذ للورشة، حيث يرافق المشاركين خطوة بخطوة في تجربة كتابة السيناريو، بدءًا من بناء الشخصيات ونسج الأحداث وتصميم الحبكة، وصولًا إلى تحديد الطابع العام والهوية البصرية للمسلسل وكتابة قصة الحلقة الأولى ورسم تسلسل أحداث الموسم الأول بالكامل.

تُعقد الورشة باللغة الإنجليزية، وهي مفتوحة أمام الكتاب والمنتجين والمخرجين الذين لديهم خبرة سابقة لا تقل عن عملين تم عرضهما في السينما أو التلفزيون. يمكن للراغبين بالتقديم العثور على استمارة التسجيل عبر الموقع الرسمي للمهرجان، علمًا أن آخر موعد للتقديم هو 10 سبتمبر 2025.

وقال عمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس الشريك لمهرجان الجونة السينمائي: "يعكس هذا التعاون بين مهرجان الجونة السينمائي ونتفليكس التزام المهرجان بدعم الإبداع، وتوفير منصات تفاعلية للمواهب الإقليمية والدولية للتواصل المباشر مع رواد الصناعة العالمية. ومن خلال هذه الفرص، يواصل المهرجان دوره كمنارة ثقافية تربط صناع السينما المحليين بالمعايير العالمية في سرد القصص".

عن ليونارد ديك

ليونارد ديك كاتب ومنتج تلفزيوني كندي حاصل على جائزة إيمي، وشارك في كتابة وإنتاج أبرز المسلسلات العالمية خلال العقدين الماضيين، من بينها Lost وHouse وThe Good Wife وTruth Be Told. كما طور مسلسلات لشبكات كبرى مثل FX، HBO، وFox، وعمل مستشارًا لعدد من الإنتاجات الدولية على نتفليكس.

عن مهرجان الجونة السينمائي

يُعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، وربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين لتعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويعمل على تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة "سيني جونة".

نبذة عن نتفليكس

تُعد نتفليكس إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تقديم خدمات البث الترفيهي، ويستمتع بما يزيد عن 300 مليون مشترك في أكثر من 190 دولة بمشاهدة المسلسلات التلفزيونية والأفلام والألعاب عبر مجموعة واسعة من التصنيفات الفنية واللغات. كما يتيح الأعضاء إمكانية المشاهدة والإيقاف المؤقت والمعاودة في أي وقت ومكان، وتغيير خطط الاشتراك متى شاؤوا.

