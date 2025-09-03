قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل كشف عيوب الخاطب عند السؤال عنه من الغيبة المُحرّمة؟.. دار الإفتاء توضح
إنشاء 27 جامعة تكنولوجية| عمرو بصيلة: المهارات أهم من الشهادات في سوق العمل الحديث
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم
ميدو يُطالب أبو ريدة بإنهاء خلاف حسام حسن وطولان لمصلحة المنتخب
تفاصيل استخراج القيد العائلي إلكترونيًا 2025 في أسرع وقت
عادته ولا هيشتريها .. «الغندور» يعلّق على هزيمة الزمالك أمام وادي دجلة
دراسة صادمة تحذّر السيدات وتثير الجدل: تصفيف الشعر يُعادل تدخين السجائر | تفاصيل
ميكالي: تدريب الأهلي «ليس سهلًا» .. وسأعود لمصر قريبًا
تتويج لنجاح الإصلاح الاقتصادي| مصر تتصدّر إفريقيا وتدخل قائمة العشر الكبار عالميًا في جذب الاستثمارات
نجم الأهلي السابق: الفارق بين المدرب المصري والأجنبي مجرد «برنيطة».. والبدري الأنسب حاليًا
11 نوعًا من الفاكهة منخفضة الكربوهيدرات مناسبة لمرضى السكري | تعرّف عليها
تحرك عاجل من صحة سوهاج لمتابعة مُصابي حريق منزل امتد لـ 3 محال | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل استخراج القيد العائلي إلكترونيًا 2025 في أسرع وقت

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

يبحث الكثير من المواطنين عن سعر وخطوات استخراج القيد العائلي 2025 حيث يمكن الحصول على القيد سواء المميكن من السجلات المدنية والمراكز النموذجية أو عن طريق بوابة وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت من الهاتف المحمول.

استخراج القيد العائلي 2025

يبحث الكثيرون عبر محرك البحث العالمي جوجل عن سعر استخراج القيد العائلي 2025 المميكن والإلكتروني، والذي وفرت وزارة الداخلية طريقة أون لاين لاستخراجه من خلال بوابة وزارة الداخلية الرسمية، بالإضافة لإمكانية استخراجه من السجل المدني أو الأحوال المدنية والمراكز النموذجية التابعة للأحوال المدنية.


 وعن سعر استخراج القيد العائلي 2025 يمكن استخراج القيد من خلال السجل المدني والمراكز النموذجية المختلفة على مستوى الجمهورية مقابل دفع مبلغ 25 جنيها بالإضافة لاستخراج قيد زواج مقابل 40 جنيها، وأيضا استخراج قيد عائلي أون لاين من موقع الوزارة مقابل 65 جنيها سواء للمرة الأولى أو الثانية.


 حددت وزارة الداخلية شروطا لـ استخراج القيد العائلي أول مرة، حيث يتوجب التوجه إلى الإدارة العامة للأحوال المدنية في العباسية أو أقرب سجل مدني لطالب الخدمة، والتقدم على شباك استخراج القيد العائلي وطلب الخدمة واستيفاء بعض المستندات الهامة التي يأتي على رأسها بطاقة الرقم القومي التي يستوجب أن تكون سارية وصالحة، ثم يتم شراء نموذج القيد العائلي واستكمال الخطوات.

وتتضمن أوراق استخراج القيد العائلي اول مرة، صورة البطاقة الشخصية وشهادات الميلاد المميكنة وشهادات الوفاة المميكنة وأيضا قسيمة الزواج المميكنة، وذلك لكافة أفراد الأسرة ثم التقدم إلى السجل المدني التابع له المواطن وإحضار صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة به ودفع رسوم القيد العائلي على الشباك ثم استلام القيد العائلي بعد ثلاثة أيام.


 ومع أوراق استخراج القيد العائلي اول مرة، حددت وزارة الداخلية بعض الشروط لاستخراج قيد عائلي من السجل المدني أو الكترونيا، وهي ضرورة أن يتواجد الشخص بنفسه أو أحد أقارب الدرجة الثانية وطلب خدمة استخراج الرقم القومي، ولابد من توافر قسيمة الزواج المميكنة، وأيضا توافر شهادات الميلاد المميكنة لجميع أفراد الأسرة وشهادة وفاة مميكنة للمتوفين من أفراد الأسرة، وإيضاح الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي.


 

وأعلنت وزارة الداخلية عن أوراق استخراج القيد العائلي أول مرة والذي لا يمكن استخراجه الكترونيا للمرة الأولى، والمتضمن شهادات ميلاد ووفاة أفراد الأسرة ووثيقة الزواج، كما تم تحديد سعر استخراج قيد عائلي من السجل المدني حيث يتم دفع رسوم 65 جنيها لاستخراج القيد العائلي ثم التعرف على موعد استلام القيد العائلي والحضور لاستلامه.

استخراج القيد العائلي خطوات استخراج القيد العائلي 2025 السجلات المدنية والمراكز النموذجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى

غدا الأربعاء.. فصل التيار الكهربائي عن 17 منطقة بمدينة نجع حمادي بقنا

الإيجار القديم

الإسكان حسمت الأمر.. هل يحصل مستأجرو الإيجار القديم على شقق بمساحات أصغر؟

الراحل وائل الإبراشي وأرملته

ربنا نصر بنتي.. أرملة وائل الإبراشي: المحكمة رفضت دعوى شقيقة الراحل

وزارة الصحة

ما حدش طلب فلوس الصحة .. الإعلامية عبير الأباصيري توفيت بعد نقلها لمستشفي خاص

جوميز

الفتح السعودي يرد على مفاوضات الأهلي مع جوميز

السلاح

ترسانة أسلحة ومخدرات.. الداخلية تعلن القضاء على أخطر تشكيل عصابي بالدقهلية

سعر الذهب في مصر

الذهب عيار 21 يختم تعاملاته الثلاثاء بزيادة 55 جنيها

جوزيه مورينيو

لسبب مثير .. مورينيو يرفض تدريب الأهلي

ترشيحاتنا

الإفتاء

حكم أخذ نسبة من أجر العمال مقابل توفير فرصة عمل لهم؟.. الإفتاء يجيب

الإفتاء

أمين الإفتاء: نزول إفرازات بنية بعد النفاس لا تبطل الصلاة إلا بشروط

الجامع الأزهر

بحضور قيادات سياسية ودينية.. الجامع الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي غدا

بالصور

دراسة صادمة تحذّر السيدات وتثير الجدل: تصفيف الشعر يُعادل تدخين السجائر | تفاصيل

العناية بالشعر تهدد صحتك وتسبب في الإصابة بهذه الأمراض
العناية بالشعر تهدد صحتك وتسبب في الإصابة بهذه الأمراض
العناية بالشعر تهدد صحتك وتسبب في الإصابة بهذه الأمراض

11 نوعًا من الفاكهة منخفضة الكربوهيدرات مناسبة لمرضى السكري | تعرّف عليها

فواكة مناسبة لمرضى السكري
فواكة مناسبة لمرضى السكري
فواكة مناسبة لمرضى السكري

أطعمة لا يجب تناولها على الإفطار تسبّب ارتفاع ضغط الدم| طبيب شهير يحذر

أطعمة لا ينصح بتناولها على الإفطار تسبب في إرتفاع ضغط الدم
أطعمة لا ينصح بتناولها على الإفطار تسبب في إرتفاع ضغط الدم
أطعمة لا ينصح بتناولها على الإفطار تسبب في إرتفاع ضغط الدم

أعراض نقص الحديد على الجلد والشعر والأظافر .. اعرف طرق الوقاية

لماذا الحديد مهم لصحة الجلد والشعر؟
لماذا الحديد مهم لصحة الجلد والشعر؟
لماذا الحديد مهم لصحة الجلد والشعر؟

فيديو

قصه الطفل على

عبقري الإسماعيلية الصغير.. قصة الطفل «علي» معجزة الحساب الذهني |فيديوجراف

وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

ست ساعات في الاستقبال بدون علاج.. تفاصيل مأساة الإعلامية عبير الأباصيري قبل وفاتها بمستشفى الهرم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: سوريا أمام الأمم المتحدة

المزيد