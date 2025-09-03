قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 مليون دولار | شوبير يكشف حقيقة تفاوض الأهلي مع مورينيو
قافلة "زاد العزة".. الهلال الأحمر: 2700 طن مساعدات عاجلة لأهالي غزة
مش متخيّلهم بالسوء دا | تصريح صادم من خالد الغندور يخص لاعبي الأهلي
الإصابة تبعد سالم الدوسري عن مواجهة السعودية ضد مقدونيا
الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة جولة إعادة الشيوخ .. غدًا
روسيا تش هجومًا كاسحًا على أوكرانيا .. وتحرك من بولندا
الأعلي منذ بداية سياسة التجويع .. وفاة 19 فلسطينيا بسبب المجاعة خلال يومين
كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا
الصحة العالمية تشيد بتطوير مصر نظام ترصد متكاملًا لمقاومة مضادات الميكروبات
دخول شاحنات خيام وأغطية لتلبية احتياجات نازحي غزة من العدوان الإسرائيلي
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكة الحديد أثناء إغلاقها
وزيرة البيئة تبحث مع مساعد وزير الخارجية مشاركة مصر في COP30 بالبرازيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكة الحديد أثناء إغلاقها

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية
معتز الخصوصي

في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت شعار "سلامتك تهمنا" للتوعية بالسلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية ، دعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات حفاظًا على أرواحهم وحمايةً للممتلكات العامة.

وأكدت وزارة النقل ضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد، وعدم اقتحامها أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها، مشيرةً إلى أن مثل هذه التصرفات قد تتسبب في إزهاق الأرواح وتعطيل حركة القطارات.

وشددت الوزارة على أن الالتزام بالعبور الآمن بعد فتح المزلقان ومرور القطار يمثل مسؤولية جماعية تسهم في تعزيز سلامة الركاب والمواطنين والحفاظ على انتظام حركة السكك الحديدية.

وتأتي هذه المناشدة ضمن جهود وزارة النقل لنشر الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بقواعد السلامة على الطرق والمزلقانات، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان.

عقوبات العبث بمعدات السكة الحديد

ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الأضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة. 

وزارة النقل السكك الحديدية مزلقانات السكة الحديد السير عكس الاتجاه تعطيل حركة القطارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الطقس

شتاء لم نشهده منذ 20 عاما.. الأرصاد تكشف

مضيفة مصر للطيران

بطلة في الجو.. مضيفة مصر للطيران تنقذ حياة طفل من الاختناق على ارتفاع 30 ألف قدم |تفاصيل

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

سعر الدولار في مصر

رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

احمد حسن

«اهدى شوية وركز في شغلك».. أحمد حسن يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ «شوبير»

سامح حسين

زوجة سامح حسين توجّه رسالة طمأنة لجمهوره بصورة من داخل المستشفى

ترشيحاتنا

الاتحاد السكندري

استعدادا لتصحيح المسار.. الاتحاد السكندري يواجه سبورتنج وديًا غدا

شوبير

شوبير: الأهلي يتراجع عن الاستعجال في اختيار المدرب الأجنبي

اتحاد كرة اليد

عمرو فتحي يترأس البعثة.. قائمة منتخب الشابات لبطولة أفريقيا لليد بالجزائر

بالصور

بفستان البحر.. دنيا سمير غانم تستعرض رشاقتها على الشاطئ

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

العسل الأسود: كنز غذائي غني بالفوائد.. لكن هل له أضرار؟

فوائد العسل الأسود وأضراره
فوائد العسل الأسود وأضراره
فوائد العسل الأسود وأضراره

الصحة تعلن تقديم 73 مليون خدمة طبية مجانية خلال 49 يومًا

صورة من إحدى الخدمات الصحية
صورة من إحدى الخدمات الصحية
صورة من إحدى الخدمات الصحية

طريقة عمل سلطة الباذنجان المشوية.. نكهة شرقية مميزة على سفرتك

سلطة الباذنجان
سلطة الباذنجان
سلطة الباذنجان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد