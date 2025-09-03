قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أحمد زهران

بعث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف جاء نصها:


»يطيب لي، سيادة الرئيس، والأمة العربية والإسلامية تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف، أن أبعث إلى سيادتكم – بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أبناء محافظة الجيزة وقياداتها التنفيذية والشعبية – أصدق التهاني القلبية المقرونة بأسمى آيات التقدير والولاء والعرفان، داعياً المولى عز وجل أن يديم عليكم نعمة التوفيق والسداد، ويكلل جهودكم بالنجاح، لتواصلوا مسيرة العطاء والبناء، حتى تتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم الطموحات المنشودة نحو مستقبل مشرق وزاهر«


كما بعث محافظ الجيزة برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الأوقاف، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة مفتي الديار المصرية، والسادة الوزراء والمحافظين، أعرب فيها عن خالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة، داعياً الله عز وجل أن يعيدها على مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.


كما تقدم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بخالص التهنئة إلى أبناء الشعب المصري، وأهالي محافظة الجيزة، بمناسبة ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، داعياً المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من كل سوء ويديم عليها نعمة الأمن والأمان ويحقق لشعبها الطموحات المنشودة نحو مزيد من التقدم والرخاء.

الرئيس السيسي اخبار الجيزة محافظة الجيزة المولد النبوي الشريف

