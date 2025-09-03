قيادي بالجبهة الوطنية: كلمة الرئيس في ذكرى المولد النبوي تعزز القيم الوطنية

أعرب النائب عادل مأمون عتمان عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية عن تقديره العميق لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، منوها بأنها جسدت رؤية واضحة وعميقة لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المصريين، ولأهمية القيم الأخلاقية الرفيعة، التي تمثل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان والمجتمع على الفكر، والعلم، والإبداع، والارتباط الصادق بالله سبحانه وتعالى.

تحفيز مؤسسات الدولة الدينية والتعليمية والإعلامية

وأشار النائب عادل عتمان إلى أن تحفيز مؤسسات الدولة الدينية والتعليمية والإعلامية وغيرها للانطلاق نحو ترسيخ هذه المنظومة الأخلاقية، يعكس إدراك القيادة السياسية بأهمية ترسيخ الهوية الوطنية والدينية، وتعزيز القيم التي ترتقي بالمجتمع المصري إلى آفاق جديدة من التقدم والازدهار.

كما أكد عضو مجلس الشيوخ أن كلمات الرئيس حملت طمأنة مهمة للشعب المصري حول يقظة الدولة وإدراكها الكامل لما يدور من مؤامرات وتحديات في محيطنا الإقليمي والدولي، معتبراً أن الثقة في قدرات الوطن وشعبه، والاعتماد على الله عز وجل، هو السلاح الأقوى في مواجهة كل التحديات.

وختم النائب عادل مأمون عتمان تصريحه بتجديد التهنئة للشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بهذه الذكرى العطرة، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بكل الخير والبركات، وأن يوفق بلادنا لمزيد من الأمن والاستقرار والتنمية.