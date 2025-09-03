لقاء سويدان تفضح الوجبة المشبوهة.. والمطعم مهدد بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه

أثارت واقعة اتهام الفنانة لقاء سويدان، أحد المطاعم بتقديم وجبات لحوم فاسدة جدلا واسعا وتساؤلات حول العقوبات التي تنتظر المطاعم في حال ثبوت الجريمة خاصة بعد قرار النيابة بإرسال عينة من اللحوم إلى الجهات المختصة لفحصها وبيان صلاحيتها من عدمه.

عقوبات رادعة للغش التجاري والتلاعب بصحة المواطنين

وضع القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 عقوبات رادعة للغش التجاري والتلاعب بصحة المواطنين.

ونص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق».

وحدد القانون حالات الغش في:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تفاصيل واقعة الفنانة لقاء سويدان

وكانت الفنانة لقاء سويدان كشفت عن شرائها ساندوتش شاورما من أحد المطاعم، ولكنها بعد أن تناولت جزء منه لاحظت أن رائحته غير طبيعية وغير مألوفة وعندما أخبرت المسئول فى المطعم بذلك، أصر على أن الوجبة سليمة وصالحة للأكل، لكنها رفضت الاكتفاء بتفسير العامل، وطلبت من أحد المارة فى الشارع أن يفحص الوجبة، لكنه أكد لها أن رائحتها سيئة وصعب تناوله، وأمام إصرار المطعم على الاستمرار فى بيع نفس الوجبة قامت لقاء سويدان بالعودة مرة أخرى إلى مواجهتهم، لكن بعد تجاهل شكواها قررت التوجه إلى قسم شرطة قصر النيل لتحرير محضر رسمى.