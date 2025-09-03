رئيس مدينة رأس غارب يواصل لقاءاته الدورية مع المواطنين

عقد اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب اليوم لقاءه الدوري مع الأهالي، مؤكداً أن هذه اللقاءات تمثل جسراً دائماً للاستماع إلى مطالب المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

وشهد اللقاء مناقشة أحد الطلبات المقدمة، بحضور مدير إدارة خدمة المواطنين وإدارة التخطيط العمراني، حيث عرض أحد المواطنين مشكلته بصفته مستأجرًا لأحد المنازل ضمن خطة تطوير العشوائيات. وتم توجيه الطلب إلى الإدارة المختصة لدراسته بدقة وفق الضوابط القانونية والإجراءات المنظمة.

وأشار رئيس المدينة إلى أن الهدف من هذه اللقاءات الأسبوعية هو فتح قنوات اتصال مباشرة مع الأهالي، بما يتيح مناقشة مختلف القضايا والمشكلات على أرض الواقع، مع العمل على إيجاد حلول عملية لها. كما أوضح أن استقبال الطلبات يتم مسبقًا على أن تُعرض قبل يوم الأربعاء من كل أسبوع، لتمكين الإدارات المعنية من دراستها بشكل وافٍ.

وأكد نديم أن التواصل المستمر مع المواطنين يمثل ركيزة أساسية في العمل المحلي، مشدداً على أن الدولة حريصة على الاستماع لمطالب الأهالي والتعامل معها في إطار من الشفافية واحترام القوانين.