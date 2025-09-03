أول بطولة لها | طرح بوستر مسلسل كواليس لـ هيدي كرم .. شاهد

طرحت منصة تويست بوستر مسلسل"كواليس"، والمقرر عرضه قريبًا، ويعد البطولة الاولي لهيدي كرم .

ويضم فريق عمل المسلسل توليفة من الفنانين من بطولة هيدي كرم ونورهان شعيب وكريم الحسيني وعبد المنعم رياض وعفاف مصطفى، بجانب صلاح الدالي وأحمد رأفت وياسمين رحمي وأحمد سالم وإبراهيم غريب ونيفين التوني، إضافة إلى محمود عزت وجهاد عصام وعبد الرحيم أحمد وشريف شعشاعي، والعمل من تأليف رأفت رضا وإخراج محب وديع.

وتدور قصة العمل حول شركة دعاية وإعلان تسمى "كواليس"، وترتكز الدراما على علاقات الموظفين ببعضهم البعض والتحديات والمشاكل اليومية التي تواجههم وسط اختلافات الثقافات والعادات والطبقات الاجتماعية وأحلامهم، وتجسد خلاله سلمى شخصية فتاة متواضعة ومجتهدة في عملها تعيش حياتها في منتهى البساطة والجدية بعيدا عن الواسطة.