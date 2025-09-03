النيابة العامة: استمرار التعاون مع البنك الأهلي لتقسيط المخالفات المرورية

أعلنت النيابة العامة استمرار العمل ببروتوكول التعاون مع البنك الأهلي المصري لتقسيط قيمة المخالفات المرورية خلال شهر سبتمبر الجاري.



إلحاقا ببيانها السابق الصادر في شهر مارس الماضي بشأن توقيع بروتوكول التعاون بين النيابة العامة والبنك الأهلي المصري لتقسيط قيمة المخالفات المرورية دون فوائد أو مصاريف إدارية، تعلن النيابة العامة عن استمرار تفعيل البروتوكول خلال شهر سبتمبر الجاري، بمناسبة بدء العام الدراسي وذلك للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.



ويتيح البروتوكول لحاملي بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري سداد قيمة المخالفات المرورية بنظام التقسيط دون تحمل أية فوائد أو مصاريف إدارية طوال شهر سبتمبر، وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.



وتهيب النيابة العامة بالمواطنين من حاملي بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري الاستفادة من هذه المبادرة خلال المدة المحددة، كما تؤكد استمرار جهودها في تعميم التجربة بالتعاون مع باقي البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، دعمـا للتيسير على المواطنين في سداد المستحقات المالية.