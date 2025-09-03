قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
النيابة العامة: استمرار التعاون مع البنك الأهلي لتقسيط المخالفات المرورية

كتب محمد عبدالله :

أعلنت النيابة العامة استمرار العمل ببروتوكول التعاون مع البنك الأهلي المصري لتقسيط قيمة المخالفات المرورية خلال شهر سبتمبر الجاري. 


إلحاقا ببيانها السابق الصادر في شهر مارس الماضي بشأن توقيع بروتوكول التعاون بين النيابة العامة والبنك الأهلي المصري لتقسيط قيمة المخالفات المرورية دون فوائد أو مصاريف إدارية، تعلن النيابة العامة عن استمرار تفعيل البروتوكول خلال شهر سبتمبر الجاري، بمناسبة بدء العام الدراسي وذلك للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.


ويتيح البروتوكول لحاملي بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري سداد قيمة المخالفات المرورية بنظام التقسيط دون تحمل أية فوائد أو مصاريف إدارية طوال شهر سبتمبر، وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.


وتهيب النيابة العامة بالمواطنين من حاملي بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري الاستفادة من هذه المبادرة خلال المدة المحددة، كما تؤكد استمرار جهودها في تعميم التجربة بالتعاون مع باقي البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، دعمـا للتيسير على المواطنين في سداد المستحقات المالية.

