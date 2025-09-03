قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
نيفيز يرتدي قميص جوتا رقم 21 مع البرتغال

جوتا
جوتا
يرتدي لاعب خط وسط منتخب البرتغال روبن نيفيز القميص رقم 21 لصديقه الراحل ديوجو جوتا خلال مباريات المنتخب، وكشف عن وشم على ربلة ساقه اليسرى تكريماً لمهاجم ليفربول السابق الذي توفي في يوليو الماضي.

وقال نيفيز في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في حفل أقيم في مقر تدريب البرتغال قبل مباراتي الفريق في تصفيات كأس العالم أمام أرمينيا والمجر: ”أنا والمنتخب بأكمله سنفعل كل ما في وسعنا لإبقاء ديوجو معنا في فريقنا“.

وهي أول مباراتين للبرتغال منذ وفاة جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في حادث سيارة في 3 يوليو.

كان نيفيز، الذي يلعب في صفوف الهلال السعودي، مقربًا جدًا من جوتا - حيث لعبا معًا في نادي ولفرهامبتون الإنجليزي والبرتغال - وتحدث نيابة عن منتخب البرتغال عن زميله السابق في الحفل، الذي حضره أيضًا كريستيانو رونالدو والرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا ولويس مونتينيغرو، رئيس الوزراء المعين مؤخرًا.

نشر الاتحاد البرتغالي مقطع فيديو على موقع إكس لنيفيز مع وشم يظهره وهو يحتضن جوتا، الذي كان يرتدي القميص رقم 21.

كان حفل يوم الثلاثاء أيضًا تكريمًا لخورخي كوستا، لاعب البرتغال الدولي السابق الذي توفي الشهر الماضي بسكتة قلبية.

ووصف بيدرو بروينسا، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، جوتا وكوستا بأنهما رجلان ”أحبا كرة القدم؛ أحبا بلدهما؛ أحبا منتخب بلادهما؛ ودافعا بشجاعة وتفانٍ عن ألوان علمنا“.

كُرّم جوتا وكوستا بعد وفاتهما بمنحهما وسام الاستحقاق ومنحهما أوسمة وميداليات، وتقبل أفراد أسرتيهما التكريم.

وقال الاتحاد إن الفريق كان مكونًا من ”23 (+1)“ لاعبًا - في إشارة أخرى إلى ذكرى جوتا.

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

