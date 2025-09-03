نيفيز يرتدي قميص جوتا رقم 21 مع البرتغال

يرتدي لاعب خط وسط منتخب البرتغال روبن نيفيز القميص رقم 21 لصديقه الراحل ديوجو جوتا خلال مباريات المنتخب، وكشف عن وشم على ربلة ساقه اليسرى تكريماً لمهاجم ليفربول السابق الذي توفي في يوليو الماضي.

وقال نيفيز في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في حفل أقيم في مقر تدريب البرتغال قبل مباراتي الفريق في تصفيات كأس العالم أمام أرمينيا والمجر: ”أنا والمنتخب بأكمله سنفعل كل ما في وسعنا لإبقاء ديوجو معنا في فريقنا“.

وهي أول مباراتين للبرتغال منذ وفاة جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في حادث سيارة في 3 يوليو.

كان نيفيز، الذي يلعب في صفوف الهلال السعودي، مقربًا جدًا من جوتا - حيث لعبا معًا في نادي ولفرهامبتون الإنجليزي والبرتغال - وتحدث نيابة عن منتخب البرتغال عن زميله السابق في الحفل، الذي حضره أيضًا كريستيانو رونالدو والرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا ولويس مونتينيغرو، رئيس الوزراء المعين مؤخرًا.

نشر الاتحاد البرتغالي مقطع فيديو على موقع إكس لنيفيز مع وشم يظهره وهو يحتضن جوتا، الذي كان يرتدي القميص رقم 21.

كان حفل يوم الثلاثاء أيضًا تكريمًا لخورخي كوستا، لاعب البرتغال الدولي السابق الذي توفي الشهر الماضي بسكتة قلبية.

ووصف بيدرو بروينسا، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، جوتا وكوستا بأنهما رجلان ”أحبا كرة القدم؛ أحبا بلدهما؛ أحبا منتخب بلادهما؛ ودافعا بشجاعة وتفانٍ عن ألوان علمنا“.

كُرّم جوتا وكوستا بعد وفاتهما بمنحهما وسام الاستحقاق ومنحهما أوسمة وميداليات، وتقبل أفراد أسرتيهما التكريم.

وقال الاتحاد إن الفريق كان مكونًا من ”23 (+1)“ لاعبًا - في إشارة أخرى إلى ذكرى جوتا.