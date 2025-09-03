قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جلسة نقاشية موسعة بالهيئة الوطنية للصحافة.. النقابيون يقدمون رؤيتهم لتطوير المحتوى الصحفي

الوطنية للصحافة
الوطنية للصحافة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

واصلت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجى جلسات النقاش تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بوضع خارطة طريق لتطوير المحتوى الإعلامى 
الجلسة شارك فيها عدد من النقابيين من ابناء المؤسسات القومية، خالد البلشى نقيب الصحفيين، وأعضاء المجلس الحاليين جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة  ومحمد شبانة وعبد الرؤوف خليفة وحسين الزناتى ومحمد يحيى.

 
ومن كبار القيادات النقابيّة، الكاتبة الكبيرة أمينة شفيق ويحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين الأسبق وحاتم ذكريا سكرتير عام النقابة الأسبق ودعاء النجار عضو مجلس النقابة السابق، وبمشاركة علاء ثابت وكيل الهيئة الوطنية للصحافة ومروة السيسي أمين عام الهيئة والدكتور سامح محروس عضو مجلس الهيئة والدكتور أحمد مختار مستشار رئيس الهيئة ووليد عبد العزيز وسامح عبدالله، 
وبحضور الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وإسلام عفيفى رئيس مجلس ادارة الاخبار وماجد منير رئيس تحرير الأهرام ودكتور اسامة السعيد رئيس تحرير الاخبار والأستاذ احمد ايوب رئيس تحرير الجمهورية والدكتور ايمن عبد الوهاب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

 
فى بداية الجلسة رحب رئيس الهيئة بالمشاركين واكد على اهمية الجلسة التى تأتى تلبية لدعوة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية مضيفا ان الهيئة سوف تستمع إلى كل الرؤى والمقترحات من كافة الأطياف الصحفية وبلورتها فى خارطة طريق تعبر عن رؤية الهيئة لتقديمها إلى مؤسسة الرئاسة.


وأشار الشوربجي إلى أن صناعة الصحافة صعبة جدا ومكلفة والهيئة تعمل بكل جهد من اجل الحفاظ على الصحافة القومية فى ظل تحديات ضخمة سواء فى التكلفة او سوق الاعلانات او تراكم المديونيات.


ولفت إلى المحاولات الجادة التى تبذلها الهيئة لاستثمار الاصول المملوكة للمؤسسات الصحفية بشكل جيد يضمن تحقيق مردود مالى يساهم فى تحقيق رسالة المؤسسات 
وقال انه كانت هناك مشكلة كبيرة هى القروض التجارية للبنوك على كافة المؤسسات الصحفية ولم يكن هناك سداد ولذلك تراكمت بشكل كبير.

 
ونجحت الهيئة بالتعاون مع كافة الجهات، أن تصل إلى هيكلة شاملة لهذه الديون والآن لا توجد ديون تجارية على المؤسسات الصحفية، لكن المشكلة في الديون السيادية بسبب عدم التزام الموسسات بسداد الضرائب والتأمينات لعقود والان الهيئة نجحت فى عقد بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمينات ولأول مرة تم سداد  ٣٠٧ مليون جنية للتأمينات خلال عام واحد،  والان يتم العمل على طرح رؤية للتعامل مع ديون الضرائب.


وقال الشوربجي إن المادة الصحفية التى تقدم الآن جيدة لكن طموحنا أكثر وأكبر بكثير وهو ما يتم العمل عليه بالتنسيق مع رؤساء التحرير من خلال آليات عديدة، مشيرا إلى ما شهدته البوابات الالكترونية التابعة للمؤسسات القومية من تطوير وتحديث مستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، مؤكداً استمرار الهيئة في هذا النهج وحرصها الدائم على تطوير المحتوى الصحفي المقدم سواء ورقياً أو الكترونيا.

 
وفي نهاية اللقاء ، تقدم المشاركون بالشكر لرئيس الهيئة على تنظيم هذه الجلسات والنقاش الصريح والحضور المتنوع الذى يحقق المصلحة الوطنية والمهنية ويؤكد على الانفتاح على كل الاراء.

المحتوى الاعلامى الوطنية للصحافة تطوير المؤسسات الصحفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

منتخب مصر للسباحة

وزير الرياضة يهنئ اتحاد السباحة على التتويج بلقب البطولة العربية بالمغرب

كأس مصر

اتحاد الكرة يمدد مهلة سداد اشتراكات كأس مصر ويحدد آلية تحمل تكاليف الحكام

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

بالصور

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد