جلسة نقاشية موسعة بالهيئة الوطنية للصحافة.. النقابيون يقدمون رؤيتهم لتطوير المحتوى الصحفي

واصلت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجى جلسات النقاش تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بوضع خارطة طريق لتطوير المحتوى الإعلامى

الجلسة شارك فيها عدد من النقابيين من ابناء المؤسسات القومية، خالد البلشى نقيب الصحفيين، وأعضاء المجلس الحاليين جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة ومحمد شبانة وعبد الرؤوف خليفة وحسين الزناتى ومحمد يحيى.



ومن كبار القيادات النقابيّة، الكاتبة الكبيرة أمينة شفيق ويحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين الأسبق وحاتم ذكريا سكرتير عام النقابة الأسبق ودعاء النجار عضو مجلس النقابة السابق، وبمشاركة علاء ثابت وكيل الهيئة الوطنية للصحافة ومروة السيسي أمين عام الهيئة والدكتور سامح محروس عضو مجلس الهيئة والدكتور أحمد مختار مستشار رئيس الهيئة ووليد عبد العزيز وسامح عبدالله،

وبحضور الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وإسلام عفيفى رئيس مجلس ادارة الاخبار وماجد منير رئيس تحرير الأهرام ودكتور اسامة السعيد رئيس تحرير الاخبار والأستاذ احمد ايوب رئيس تحرير الجمهورية والدكتور ايمن عبد الوهاب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.



فى بداية الجلسة رحب رئيس الهيئة بالمشاركين واكد على اهمية الجلسة التى تأتى تلبية لدعوة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية مضيفا ان الهيئة سوف تستمع إلى كل الرؤى والمقترحات من كافة الأطياف الصحفية وبلورتها فى خارطة طريق تعبر عن رؤية الهيئة لتقديمها إلى مؤسسة الرئاسة.



وأشار الشوربجي إلى أن صناعة الصحافة صعبة جدا ومكلفة والهيئة تعمل بكل جهد من اجل الحفاظ على الصحافة القومية فى ظل تحديات ضخمة سواء فى التكلفة او سوق الاعلانات او تراكم المديونيات.



ولفت إلى المحاولات الجادة التى تبذلها الهيئة لاستثمار الاصول المملوكة للمؤسسات الصحفية بشكل جيد يضمن تحقيق مردود مالى يساهم فى تحقيق رسالة المؤسسات

وقال انه كانت هناك مشكلة كبيرة هى القروض التجارية للبنوك على كافة المؤسسات الصحفية ولم يكن هناك سداد ولذلك تراكمت بشكل كبير.



ونجحت الهيئة بالتعاون مع كافة الجهات، أن تصل إلى هيكلة شاملة لهذه الديون والآن لا توجد ديون تجارية على المؤسسات الصحفية، لكن المشكلة في الديون السيادية بسبب عدم التزام الموسسات بسداد الضرائب والتأمينات لعقود والان الهيئة نجحت فى عقد بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمينات ولأول مرة تم سداد ٣٠٧ مليون جنية للتأمينات خلال عام واحد، والان يتم العمل على طرح رؤية للتعامل مع ديون الضرائب.



وقال الشوربجي إن المادة الصحفية التى تقدم الآن جيدة لكن طموحنا أكثر وأكبر بكثير وهو ما يتم العمل عليه بالتنسيق مع رؤساء التحرير من خلال آليات عديدة، مشيرا إلى ما شهدته البوابات الالكترونية التابعة للمؤسسات القومية من تطوير وتحديث مستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، مؤكداً استمرار الهيئة في هذا النهج وحرصها الدائم على تطوير المحتوى الصحفي المقدم سواء ورقياً أو الكترونيا.



وفي نهاية اللقاء ، تقدم المشاركون بالشكر لرئيس الهيئة على تنظيم هذه الجلسات والنقاش الصريح والحضور المتنوع الذى يحقق المصلحة الوطنية والمهنية ويؤكد على الانفتاح على كل الاراء.