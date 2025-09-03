قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
حوادث

التحفظ على أموال البلوجر نورهان حفظي

البلوجر نورهان حفظي
البلوجر نورهان حفظي
ندى سويفى

قررت جهات التحقيق بالهرم التحفظ على أموال البلوجر نورهان حفظي.


وكشفت تحريات مباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة كواليس إلقاء القبض على البلوجر نورهان حفظي داخل شقتها بمنطقة حدائق الأهرام بعد رصد بثها مقاطع فيديو خادشة للحياء.

وأشارت التحريات إلى أن الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة رصدت الحسابات الشخصية للبلوجر نورهان حفظي على مواقع التواصل المختلفة خاصة تيك توك بعد ورود معلومات حول قيامها بتضوير وبث مقاطع فيديو تتضمن محتوى يخالف قيم المجتمع المصري.

بعد جمع التحريات والأدلة اللازمة تم وضعها أمام النيابة العامة لاستصدار إذنا بضبطها و قررت النيابة ضبط وإحضار البلوجر نورهان حفظي، وتوصلت التحريات إلى تواجدها في شقتها بمنطقة حدائق الأهرام لتنطلق قوة أمنية وتلقي القبض عليها.

حرزت مباحث الآداب تحويلات بنكية بمبالغ مالية ضخمة مع البلوجر نورهان حفظي وصلت لـ٧٠ الف دولار أي ما يعادل حوالي ٣ ملايين و٥٠٠ الف جنيه مصري.

كما تحفظت على 3 هواتف محمولة وفلاشة تحتوي على مقاطع فيديو خادشة للحياء، وتتضمن محتوى فاضح من كافة مقاطع الفيديو التي تبثها عبر حساباتها الشخصية.

وعثرت أجهزة الأمن بحوزتها على كمية من مخدر الآيس معدة للتعاطي بالقنينة الزجاجية المخصصة لتعاطي ذلك النوع من المخدرات أو كما يطلق عليه "لمبة البودر".

وألقت مباحث الآداب بالجيزة القبض على البلوجر نورهان حفظي، بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء وبث محتوى فاضح عبر مواقع التواصل الاجتماعي يخالف القيم والتقاليد الأسرية.

وكشفت التحريات الأولية للإدارة العامة لحماية الآداب، أنه أثناء ضبط البلوجر نورهان حفظي تم العثور على تحويلات بنكية بقيمة 70 ألف دولار، إضافة إلى 3 هواتف محمولة تحتوي على مقاطع وصور ومحادثات تدينها وتؤكد تورطها في النشاط محل التحقيق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق  التي قررت عرض المتهمة نورهان حفظي على نيابة الهرم لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

يأتي ذلك ضمن جهودها الإدارة العامة لمباحث الآداب في مواجهة الجرائم المنافية للآداب العامة عبر الإنترنت، والتي تهدف إلى تحقيق أرباح غير مشروعة.


 

جهات التحقيق أموال البلوجر نورهان حفظي اخبار الحوادث

