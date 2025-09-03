محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية

قال المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن تخصيص استثمارات قدرها 252.8 مليار جنيه للقطاع الصناعي يُعد رقمًا جيدًا، ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة كركيزة أساسية للتنمية.

وأكد أن الطموحات لا تتوقف عند سقف معين، خاصة مع توسع الدولة في إنشاء المناطق والمدن الصناعية المتخصصة، ما يتطلب المزيد من التمويل لتحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الصادرات.

وأوضح البهي، في تصريحات عبر تطبيق "zoom"، مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن النمو في الإنتاج الصناعي بدأ منذ بداية العام الحالي، ويزداد تدريجيًا، مشيرًا إلى تحسن واضح في بعض القطاعات مثل قطاع الأدوية، حيث لم تعد هناك شكاوى من نقصها.

وتابع، أن معظم المصانع تعمل بطاقات مرضية، وأن التوسع الأفقي في المدن الصناعية بالمحافظات النائية بدأ يساهم بشكل مباشر في رفع القدرة الإنتاجية، ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على فاعلية الاستثمارات الأخيرة.

وأشار البهي إلى أهمية أن تشكل الصناعات غير البترولية نحو 65% من إجمالي الاستثمارات الصناعية، مؤكدًا أن هذه الصناعات تقدم قيمة مضافة عالية، على عكس الصناعات البترولية التي غالبًا ما تُصدر كمواد خام.

ولفت إلى أن التوظيف يُعد العامل الأهم في هذا التوجه، حيث تُعد الصناعة أكبر مشغل للأيدي العاملة في مصر، ما يساهم في الاستقرار الوطني وتوفير فرص العمل للشباب، وهو ما يُعد أولوية للدولة والقطاع الصناعي على حد سواء.