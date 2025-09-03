بتخفيضات تصل 30%.. افتتاح معرض "أهلاً مدارس" في شرم الشيخ

​افتتح اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم، معرض "أهلاً مدارس" بمدينة شرم الشيخ، الذي أقيم برعاية الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة.

​يهدف المعرض إلى توفير المستلزمات المدرسية المختلفة مثل الزي المدرسي والحقائب والأدوات المكتبية بأسعار مخفضة. وتصل التخفيضات إلى 30%، وقد وجه المحافظ بزيادة هذه النسبة لأقصى حد ممكن لدعم الأسر ذات الدخل المحدود.

​وأوضح المحافظ أن هذا المعرض يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوفير السلع الضرورية والمستلزمات المدرسية بجودة عالية وأسعار معقولة، مؤكدًا على أن معارض "أهلاً مدارس" تعد نموذجًا مثاليًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص والغرف التجارية.

​حضر الافتتاح عدد من المسؤولين، من بينهم مدير مديرية التموين، ورئيس مدينة شرم الشيخ، ورئيس الغرفة التجارية. كما يمثل هذا المعرض جزءًا من خطة المحافظة لإقامة معارض مماثلة في مدن أخرى لتلبية احتياجات المواطنين والمساهمة في استقرار .