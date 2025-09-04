وزير الخارجية الأوكراني السابق: بوتين لا يرى ضرورة لتقديم تنازلات

قال دميترو كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني السابق، إن العائق الأساسي أمام التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الحرب بين بلاده وروسيا هو "رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقديم أي تنازلات"، معتبرًا أن موسكو لا تزال تسعى لتحقيق أهداف عسكرية على الجبهات، بينما تُظهر في العلن انخراطًا شكليًا في المسار السياسي مع الولايات المتحدة.

وأوضح في مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس بوتين "لم يصل بعد إلى اللحظة التي يشعر فيها بضرورة تقديم التنازلات"، مشيرًا إلى أن روسيا تحاول كسب المزيد من المكاسب الميدانية قبل الدخول في أي مفاوضات جادة.

وعن الموقف الأوكراني بشأن التفاوض، أكد كوليبا أن كييف مستعدة لطرح عدد من القضايا على طاولة المفاوضات، ولكن تبقى المسألة الجوهرية هي قضية الأراضي المحتلة.

وقال: "أوكرانيا مستعدة للتفاوض حول هذه الأراضي دون الاعتراف القانوني بأن هذه المناطق أصبحت جزءًا من روسيا، إذا تخلت موسكو عن مطلبها في الاعتراف بسيادتها على تلك الأراضي، فقد يكون ذلك أساسًا لاتفاق سياسي."

وأضاف: "نحن لا نتحدث عن بقعة جغرافية واحدة، بل عن عدة مناطق تشمل شبه جزيرة القرم، وحوض دونباس بما فيه من دونيتسك ولوجانسك، إضافة إلى منطقتي خرسون وزابوريجيا في الجنوب."

وأشار إلى أن "المرونة المطلوبة من الطرفين تبدأ بوقف إطلاق النار على الخطوط الأمامية، دون أن يعني ذلك اعترافًا رسميًا من أوكرانيا بخسارة تلك المناطق، حتى يتاح المجال لمفاوضات لاحقة بشأن مستقبل هذه الأراضي".