ماذا حدث لإبليس يوم مولد النبي محمد؟.. غرق عرشه 40 يوما بسبب سؤال
أول تعليق من أمير عبد الحميد بعد تعيينه مدربًا لحراس مرمى الأهلي
بعد ختم 10 أجزاء من القرآن.. رسالة أمين الفتوى لوائل غنيم
إسرائيل ترفض مبادرة حماس وتتمسك بشروطها رغم ضغوط ترامب لإنهاء الحرب
اللاعبون لم يحصلوا على رواتبهم.. الزمالك يعاني من أزمة مالية كبيرة
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
استشهاد 79 مواطناً فلسطينياً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء القصف
أفضل العبادات يوم المولد النبوي الشريف.. اغتنم ثوابها ولا تفوتها
بريطانيا تخصص مليار جنيه من فوائد الأصول الروسية المجمدة لتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا
لحماية المراهقين.. ChatGPT يطلق أدوات رقابة أبوية جديدة
دعاء المولد النبوي الشريف.. كلمات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
موسكو: ضمانات أوكرانيا الغربية خطرة و"منحازة" ولا حوار دون مشاركتنا
وزير الخارجية الأوكراني السابق: بوتين لا يرى ضرورة لتقديم تنازلات

هاني حسين

قال دميترو كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني السابق، إن العائق الأساسي أمام التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الحرب بين بلاده وروسيا هو "رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقديم أي تنازلات"، معتبرًا أن موسكو لا تزال تسعى لتحقيق أهداف عسكرية على الجبهات، بينما تُظهر في العلن انخراطًا شكليًا في المسار السياسي مع الولايات المتحدة.

وأوضح في مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية،  أن الرئيس بوتين "لم يصل بعد إلى اللحظة التي يشعر فيها بضرورة تقديم التنازلات"، مشيرًا إلى أن روسيا تحاول كسب المزيد من المكاسب الميدانية قبل الدخول في أي مفاوضات جادة.

وعن الموقف الأوكراني بشأن التفاوض، أكد كوليبا أن كييف مستعدة لطرح عدد من القضايا على طاولة المفاوضات، ولكن تبقى المسألة الجوهرية هي قضية الأراضي المحتلة.

وقال: "أوكرانيا مستعدة للتفاوض حول هذه الأراضي دون الاعتراف القانوني بأن هذه المناطق أصبحت جزءًا من روسيا، إذا تخلت موسكو عن مطلبها في الاعتراف بسيادتها على تلك الأراضي، فقد يكون ذلك أساسًا لاتفاق سياسي."

وأضاف: "نحن لا نتحدث عن بقعة جغرافية واحدة، بل عن عدة مناطق تشمل شبه جزيرة القرم، وحوض دونباس بما فيه من دونيتسك ولوجانسك، إضافة إلى منطقتي خرسون وزابوريجيا في الجنوب."

وأشار إلى أن "المرونة المطلوبة من الطرفين تبدأ بوقف إطلاق النار على الخطوط الأمامية، دون أن يعني ذلك اعترافًا رسميًا من أوكرانيا بخسارة تلك المناطق، حتى يتاح المجال لمفاوضات لاحقة بشأن مستقبل هذه الأراضي".

