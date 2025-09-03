آصف ملحم: تحالف روسي-صيني-كوري شمالي يتبلور لمواجهة السياسات الأمريكية

قال الدكتور آصف ملحم، مدير مركز «جي إس إم» للأبحاث والدراسات، إن اللقاء الذي جمع الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الروسي في الصين يعكس أهمية تقارب القوى الثلاث – روسيا، الصين، وكوريا الشمالية – في مواجهة السياسات الأميركية، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يحمل دلالات استراتيجية في هذا التوقيت.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، «ما نشهده اليوم هو بداية تبلور جبهة معارضة للولايات المتحدة تقودها بشكل رئيسي كل من روسيا والصين، وانضمت إليها كوريا الشمالية، بالإضافة إلى عدد من الدول التي عانت من السياسات الأميركية، الولايات المتحدة تتهم هذه الدول باتباع سياسات معادية، لكنها في الواقع مطالبة بمراجعة سياساتها الخارجية التي مارستها على مدى عقود، والتي دفعت العديد من الدول إلى البحث عن تكتلات جديدة لحماية مصالحها».

وواصل: «الولايات المتحدة تسعى لتطويق هذه الدول عبر تحالفات عسكرية، كما هو الحال في محيط كوريا الشمالية وبحر الصين، إلى جانب دعمها حركات معارضة داخل تلك الدول، في المقابل، تعمل هذه الدول الثلاث على تعزيز التنسيق بينها، وقد يتطور هذا التنسيق مستقبلًا إلى مستوى عسكري أو تحالف رسمي».