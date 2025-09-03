أستاذ علوم سياسية: الصين نجحت في إحداث نهضة اقتصادية متشعبة

قالت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية، إن الصين نجحت في إحداث نهضة اقتصادية متشعبة، وحان الوقت لأن تدعم هذه النهضة بقوة سياسية وعسكرية قادرة على حماية مكتسباتها ومصانعها.

وأشارت "بكر" خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، إلى أن الولايات المتحدة لا تزال لاعبًا رئيسيًا في النظام الدولي.



وأكدت أن الرئيس دونالد ترامب ما زال يتمتع بتأييد قد يسمح له بعودة جمهوريين مرة أخرى، وهو ما يعزز استمرار الفكر الجمهوري في الساحة السياسية الأمريكية.

وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد تعددًا في الأقطاب العالمية، حيث ستشكل الصين قطبًا رئيسيًا، إلى جانب قطب ثقافي يمتلك قوة ناعمة، فضلًا عن استمرار الولايات المتحدة وأطراف أخرى كلاعبين أساسيين في المعادلة الدولية.

الاستقطاب الدولي المتصاعد

وشددت على أهمية إعداد دراسات مستقبلية في دول الشرق الأوسط، من أجل رسم استراتيجيات واضحة للتعامل مع التحولات العالمية الجديدة وحالة الاستقطاب الدولي المتصاعدة.

ونوهت إلى أن الدول العربية تملك أوراقا اقتصادية كضغط وتعاون مخابراتي في ملفات مختلفة في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة.