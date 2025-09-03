حماس تعلن استعدادها للتوصل إلى صفقة شاملة تنهي الحرب على غزة

أعلنت حركة حماس عن استعدادها للدخول في صفقة شاملة تشمل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين يتفق عليه، وذلك ضمن إطار اتفاق ينهي العدوان على قطاع غزة.

وأكدت الحركة أن أي اتفاق يجب أن يتضمن انسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من القطاع، وفتح المعابر لإدخال جميع الاحتياجات الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى البدء الفوري في عملية إعادة الإعمار.

وجددت حماس دعوتها لتشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط، تتولى إدارة شؤون قطاع غزة وتحمل المسؤولية الكاملة في مختلف المجالات.

وأشارت الحركة في بيان لها إلى أنها لا تزال بانتظار رد الاحتلال الإسرائيلي على المقترح الذي قدمه الوسطاء في 18 أغسطس الماضي، والذي حظي بموافقة الحركة والفصائل الفلسطينية.