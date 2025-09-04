قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كارثة في دارفور.. انتشال 370 جثة بعد انزلاق أرضي أودى بحياة ألف شخص
هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
هل فنجان القهوة في الصبح مفيد ولا مضر؟.. فيديو

البهى عمرو

حذّرت الدكتورة درية نادر، أخصائية التغذية، من عادة شرب القهوة على معدة فارغة فور الاستيقاظ من النوم، مؤكدة أنها من أكثر العادات الضارة بالصحة، حيث تؤدي إلى ارتفاع هرمون الكورتيزول بشكل غير طبيعي، ما يسبب التوتر، وحرقة المعدة، ومع الوقت قد يؤدي إلى تقرحات.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع عبيدة أمير ونهاد سمير ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن القهوة مشروب محبب للكثيرين ولا غنى عنه، لكنها تصبح أكثر ضررًا عند تناولها في التوقيت الخاطئ، لافتة إلى أن الأفضل هو الانتظار ساعة أو ساعتين بعد الاستيقاظ، وتناول وجبة خفيفة قبل شربها، حتى لا تؤذي جدار المعدة.

وأوضحت أن اختيار نوع القهوة ليس فارقًا كبيرًا من الناحية الصحية، لكن يُفضَّل البدء بالأنواع الأخف مثل الـ"أمريكان كوفي"، لتقليل العبء على الجهاز الهضمي، مشيرة إلى أن الاعتماد على القهوة كوسيلة لسد الشهية خطأ شائع، لأن الجسم مع الوقت يعتاد عليها ويفقد تأثيرها.

وأشارت نادر إلى بدائل طبيعية تساعد على تقليل الشهية مثل الشوفان الكامل أو بذور الشيا، مؤكدة أن هذه الأطعمة الغنية بالألياف تساعد على الإحساس بالشبع لفترة أطول، على عكس القهوة التي تمنح نشاطًا مؤقتًا فقط.

واختتمت خبيرة التغذية نصائحها بالتأكيد أن تناول وجبة فطور متوازنة وصحية يبقى الخيار الأفضل لبدء اليوم بطاقة ونشاط، بينما القهوة يمكن أن تكون مشروبًا مكملاً وليست بديلًا عن الطعام.
 

