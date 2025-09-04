تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن ، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1800 راكب بموانيها.



وأوضح المركز في بيان اليوم / الخميس / أنه تم تداول 16 ألف طن بضائع و867 شاحنة و298 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 11 ألف طن بضائع و423 شاحنة و251 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5 آلاف طن بضائع و444 شاحنة و47 سيارة.



واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين Belagos Express و، Poseidon Express بينما غادرت السفينة ALcudia Express.



وشهد ميناء نويبع تداول2800 طن بضائع و274 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آيلة والحسين.

