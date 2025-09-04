الوطنية للانتخابات تعلن نتائج إعادة انتخابات الشيوخ فى 5 محافظات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن نتائج جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي جرت في خمس محافظات هي: الغربية، الإسماعيلية، الوادي الجديد، الأقصر، وبني سويف.

وكانت هذه الجولة حاسمة للمرشحين الذين تنافسوا على المقاعد المتبقية في المجلس بعد الجولة الأولى.

إحصائيات المشاركة في انتخابات جولة الإعادة

بلغ عدد الناخبين المقيدين في محافظات جولة الإعادة 7,821,517 ناخبًا.

وقد شهدت الانتخابات إقبالًا ملحوظًا، حيث أدلى 600,965 ناخبًا بأصواتهم، ما يعادل نسبة مشاركة بلغت 7.68%.

الأصوات الصحيحة والباطلة في الانتخابات

وفقا للبيانات الرسمية، بلغ عدد الأصوات الصحيحة التي تم احتسابها 594,466 صوتًا، بينما وصل عدد الأصوات الباطلة إلى 6,499 صوتًا.