نيجيريا تستضيف النسخة الخامسة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF2027

أعلن رئيس المجلس الاستشاري لمعرض التجارة البينية الأفريقية IATF أوليجسون أوباسانجو ورئيس نيجيريا الأسبق اليوم الخميس استضافة نيجيريا النسخة الخامسة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية (IATF) المقرر انعقاده عام 2027، وذلك خلال احتفالية انطلاق النسخة الرابعة IATF2025 التي انطلقت اليوم الخميس في العاصمة الجزائرية والمنعقدة في الفترة بين ٤-١٠ سبتمبر الجاري.



وجرى تسليم الراية إيذاناً بانتقال الاستضافة من الجزائر –التي تحتضن النسخة الرابعة من المعرض بين 4 و10 سبتمبر الجاري– إلى نيجيريا، التي تستعد لاستضافة الدورة المقبلة عام 2027.