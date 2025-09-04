مختار غباشي: إسرائيل لم تكن يوماً جادة في إقامة دولة فلسطينية

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن التجربة التاريخية للمفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن إسرائيل لم تكن جادة يوماً في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأوضح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الكيان الإسرائيلي كان يشارك في المفاوضات مع السلطة الفلسطينية منذ التسعينيات، بينما كان في الوقت ذاته يوسع من أنشطته الاستيطانية بوتيرة غير مسبوقة، حيث ارتفعت معدلات الاستيطان في الضفة الغربية بنسبة 44% خلال سنوات التفاوض.

وأشار غباشي إلى أن أعداد المستوطنين قفزت من نحو 37 ألفاً في بداية المفاوضات إلى أكثر من 910 آلاف مستوطن اليوم، مؤكداً أن هذا التوسع الكثيف كان يلتهم عملياً أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة.

وشدد على أن حل الدولتين لم يعد واقعياً منذ زمن طويل، مشيراً إلى أن إسرائيل تعاملت مع هذه الصيغة كغطاء سياسي لمواصلة فرض الأمر الواقع على الأرض، وهو ما يثبت أن مسار التفاوض لم يكن سوى وسيلة لكسب الوقت وتعميق الاحتلال.