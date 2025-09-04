استجابة للمواطنين..تفاصيل إدراج مشروع كوبري ستانلي ضمن مشروعات التطوير

أعلنت محافظة الإسكندرية ادراج مشروع تطوير كوبري ستانلي ضمن مشروعات التطوير الخاصة بالعام الحالي 2025/2026، وذلك عقب تداول فيديو يوضح تهالك بعض الأجزاء بكوبري ستانلي بنطاق حي شرق.

ووجه أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بحسب بيان صادر عن المحافظة، الجهات المعنية بالتحرك الفوري ومعاينة الكوبري وسرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين وخاصة التي تتعلق بأمنهم وسلامتهم، وعلى الفور قام حي شرق بالتنسيق مع جهاز تعمير الساحل الشمالي والمركز الهندسي التابع لكلية الهندسة بمعاينة الكوبري.

وكحل عاجل وفوري حفاظاً على سلامة المارة بالكوبري، تم تأمين المنطقة التي تم الإشارة إليها في الفيديو وترميم أجزاء من أرضية الكوبري من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى وبتواجد ادارة الطرق و المشروعات بالحي.

وأكدت محافظة الإسكندرية حرصها دائمًا على الاستماع لكافة الشكاوي العاجلة التي يتم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.

كما اكدت أن الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية هي جسر التواصل مع مواطني الإسكندرية ونحن دائماً في خدمتكم، ونعمل معًا لتحسين كافة الخدمات المقدمة في مدينة الإسكندرية.