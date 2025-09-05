مستجدات ملف تقنين الأراضي للشريط الملاصق للمجرى الملاحي ببورسعيد

عقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا، بديوان عام المحافظة، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لملف تقنين أوضاع أراضي الدولة الواقعة بمنطقة الشريط الملاصق للمجرى الملاحي بجنوب بورسعيد.

جاء الاجتماع استمرارًا لجهود محافظة بورسعيد المتواصلة في متابعة أعمال تقنين أوضاع الأراضي في ضوء توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

حضر الاجتماع اللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد ، و مديري إدارات الأملاك و المالية و التحول الرقمي والشئون القانونية والجهات المختصة والمعنية بملف التقنين.

وشدد محافظ بورسعيد خلال الاجتماع على الإسراع في تقنين أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي وسرعة الانتهاء من التعاقدات مع الجادين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد على استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالعمل.

واكد محافظ بورسعيد على ضرورة المتابعة الدقيقة والمنتظمة للانتهاء من جميع الإجراءات وفقًا للجداول الزمنية المحددة.