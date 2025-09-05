ميدو يستعيد ذكريات 2001 مع هاني أبو ريدة بصورة نادرة

نشر أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، صورة قديمة عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، ظهر خلالها برفقة هاني أبو ريدة.



وعلق ميدو على الصورة قائلاً: "وأنا بسمع من #هاني_أبو_ريدة هيعمل إيه لما يبقى رئيس اتحاد كورة.. سنة ٢٠٠١ "، في إشارة إلى ذكريات قديمة جمعتهما.



وفي سياق آخر، يواجه منتخب مصر، إثيوبيا اليوم باستاد القاهرة، ثم مباراة بوركينا فاسو يوم 9 سبتمبر بملعب 4 أغسطس، وذلك ضمن منافسات الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة الكابتن حسام حسن قد أعلن قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر سبتمبر،، والتي ستخوض المواجهتين.