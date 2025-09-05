لجنة تحقيق السويداء: محاكمات علنية للموقوفين والدولة السورية جادة في المحاسبة

أكد المتحدث باسم لجنة التحقيق الخاصة بأحداث السويداء، أن اللجنة وضعت نصب أعينها تحقيق العدالة الكاملة، مشيرًا إلى أن سقف عملها هو الوصول إلى محاسبة جميع المتورطين دون استثناء.

وأضاف أن اللجنة استجوبت عدداً من المسؤولين والقيادات الأمنية والمحلية، كما تمكنت من ضبط عدد من المشتبه بهم.

وأوضح المتحدث أن من تم إلقاء القبض عليهم ستتم محاكمتهم علنًا أمام القضاء السوري، لافتًا إلى أن الدولة "جادة في محاسبة المتورطين" وأن اللجنة تعمل بشكل مستقل من أجل ضمان محاسبة حقيقية قائمة على الأدلة والشهادات.

وفي السياق ذاته، شدد المتحدث على أن التحقيقات تشمل مختلف المستويات الرسمية وغير الرسمية، وأن اللجنة لا تتهاون في ملاحقة أي طرف يثبت تورطه، مؤكداً أن العدالة والشفافية هما الأساس في مسار عملها.

من جانبه، وجّه الشيخ حكمت الهجري، زعيم الطائفة الدرزية في سوريا، رسالة شكر لعدد من الأطراف الدولية والإقليمية، من بينها الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب، وكذلك إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، إضافة إلى الأكراد والعلويين والدول الأوروبية، مثمناً مواقفهم في دعم قضايا الطائفة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه محافظة السويداء توتراً متزايداً وسط مطالب شعبية بالمحاسبة، فيما تعتبر اللجنة أن عملها يمثل خطوة نحو تهدئة الشارع وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة، في حين يراقب المجتمع الدولي عن كثب مسار التحقيقات ونتائجها.