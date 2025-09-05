خطة محكمة لتأمين مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة مصر وإثيوبيا، المقرر انطلاقها في العاشرة من مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ونفذت الأطقم الأمنية التابعة للمجموعة الأفريقية خطة انتشار شاملة لتأمين محيط الاستاد وكافة مداخله، بما يضمن دخول الجماهير بسلاسة مع الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية.

وشددت التعليمات على منع إدخال أي ممنوعات إلى المدرجات، وخاصة الألعاب النارية والشماريخ، حفاظًا على سلامة الحضور.

وتم تخصيص فرق أمنية لتأمين البوابات الرئيسية ومناطق تجمع الجماهير، إلى جانب تنفيذ نقاط تفتيش دقيقة لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات.

وتضمنت الخطة كذلك تأمين ممرات دخول اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري، وكذلك طاقم التحكيم الذي سيدير اللقاء، بما يضمن سير المباراة دون أي معوقات.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان خروج المباراة بصورة مشرفة تعكس قدرة مصر على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، خصوصًا في ظل الحضور الجماهيري المتوقع والتغطية الإعلامية الواسعة.

وتناشد الجهات الأمنية الجماهير بضرورة التعاون والالتزام بالتعليمات المعلنة، لضمان أجواء رياضية آمنة وممتعة تدعم المنتخب الوطني في مشواره نحو التأهل للمونديال.