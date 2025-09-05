قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مراحل تطور الاحتفال بالمولد النبوي عبر التاريخ الإسلامي
خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها في 2025
عقوبات أمريكية على مؤسسات حقوقية فلسطينية
موعد مباراة المنتخب واثيوبيا في تصفيات كأس العالم
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
بينهم 30 بمدينة غزة.. 40 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم
في عيدها القومي.. الشرقية تستعد لافتتاح 5 مشروعات بقطاع الصحة بتكلفة 36 مليون جنيه
المستندات المطلوبة للحصول على وحدة سكنية بديلة للإيجار القديم
التمثيل التجاري يتعاون مع التصديري للصناعات الهندسية في تنظيم بعثة تجارية إلى أوغندا
الدفاع الروسية: إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق بحر آزوف
قبل مواجهة إثيوبيا ...ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خطة محكمة لتأمين مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة مصر وإثيوبيا، المقرر انطلاقها في العاشرة من مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ونفذت الأطقم الأمنية التابعة للمجموعة الأفريقية خطة انتشار شاملة لتأمين محيط الاستاد وكافة مداخله، بما يضمن دخول الجماهير بسلاسة مع الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية.

وشددت التعليمات على منع إدخال أي ممنوعات إلى المدرجات، وخاصة الألعاب النارية والشماريخ، حفاظًا على سلامة الحضور.

وتم تخصيص فرق أمنية لتأمين البوابات الرئيسية ومناطق تجمع الجماهير، إلى جانب تنفيذ نقاط تفتيش دقيقة لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات.

وتضمنت الخطة كذلك تأمين ممرات دخول اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري، وكذلك طاقم التحكيم الذي سيدير اللقاء، بما يضمن سير المباراة دون أي معوقات.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان خروج المباراة بصورة مشرفة تعكس قدرة مصر على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، خصوصًا في ظل الحضور الجماهيري المتوقع والتغطية الإعلامية الواسعة.

وتناشد الجهات الأمنية الجماهير بضرورة التعاون والالتزام بالتعليمات المعلنة، لضمان أجواء رياضية آمنة وممتعة تدعم المنتخب الوطني في مشواره نحو التأهل للمونديال.

مباراة مصر وإثيوبيا تصفيات كأس العالم تأمين مباراة مصر وإثيوبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

صورة أرشيفية

مصر تشارك في إغلاق أكبر منصة بث رياضي غير قانونية في العالم.. ضربة قاصمة لشبكات القرصنة

منتخب مصر

تغييرات اضطرارية للفراعنة.. موعد مباراة مصر واثيوبيا والقنوات الناقلة

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

الشجرة التي استظل تحتها النبي صلى الله عليه وسلم

شجرة عجيبة استظل تحتها النبي وباقية ليومنا هذا.. ما هي وأين توجد؟

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الدولار

سعر أعلى دولار اليوم 5-9-2025

ترشيحاتنا

وزارة الصحة

الصحة: اعتماد 18 مستشفى تابعا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة من GAHAR

وزيرا الزراعة والشؤون النيابية

وزيرا الزراعة والشئون النيابية يتفقدان أحد النماذج التعاونية المنتجة بجنوب إيطاليا

وزير الري

وزيرا الري المصري والسوداني يشهدان فعاليات ختام الدورة التدريبية الإقليمية الخامسة

بالصور

شذى تكشف تفاصيل أحدث أغنياتها في ضيافة صدى البلد

شذى
شذى
شذى

أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد

أدهم نابلسي
أدهم نابلسي
أدهم نابلسي

فستان لافت.. نرمين الفقي تخطف الأنظار بجمالها

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

يمنع الضغط والسكر والسرطان.. نوع تسالي شهير

السرطان
السرطان
السرطان

فيديو

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد