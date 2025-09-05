رئيس مياه القناة: تركيب أغطية بالوعات صرف صحي بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، تركيب أغطية مطابق بالوعات صرف الصحي جديدة " بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد"، بديلا من التي تم سرقتها والتالفة، وذلك لمنع إلقاء المخلفات بداخلها وحفاظا علي أرواح المواطنين، بالإضافة الي تكثيف أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، علي استمرار الحملة المكبرة لأعمال الملس والتطهير لجميع خطوط شبكات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بقطاعات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بواسطة الدفع بفرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش، وذلك بهدف رفع كفاءتها والحفاظ على استمرارية عملها وإطالة عمرها الافتراضي، وتقديم خدمات أفضل ومتميزة.

وقال رئيس مجلس إدارة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن الهدف من تكثيف أعمال الملس والتسليك والتطهير لشبكات وخطوط الصرف الصحي، هو منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسدادات بخطوط وشبكات الصرف الصحي، وذلك لمُواجهة أي زيادة لتصرفات لشبكات الصرف الصحي، للحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي والاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين في محافظات القناة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن فرق العمل بالشركة على مستوى المناطق والقطاعات الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مستمرة في صيانة وتركيب أغطية بالوعات ومطابق الصرف الصحي خرسانية جديدة، بديلا من التي تم سرقتها والتي تعد إهدارا للمال العام، وتشكل خطرا داهما على أرواح المواطنين وتعرضهم للخطر.

وناشد اللواء عبد الحميد عصمت، المواطنين الإبلاغ فورا فى حالة رصد أي حالات سرقة لأغطية بالوعات الصرف الصحي والاتصال برجال الشرطة أو خط الطوارئ الخاص بالشركة، لافتا إلى أننا نقوم بتصنيع أغطية بالوعات للصرف الصحي بغطاء خرساني محكم يتم تركيبه عند سرقة أي أغطية بالوعات الصرف الصحي في جميع مناطق وقطاعات إقليم القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".