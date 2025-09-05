إقبال كبير من السياح الروس على منطقة سوهو سكوير بشرم الشيخ.. ما القصة؟

​تشهد منطقة "سوهو سكوير" السياحية في شرم الشيخ إقبالًا كبيرًا من السياح من مختلف الجنسيات، وخاصة الروس، الذين يحرصون على زيارتها. تضم المنطقة العديد من الأماكن الترفيهية مثل البازارات، والمطاعم، والمسارح، بالإضافة إلى صالة التزلج على الجليد، وصالة ألعاب البولينج، والنافورة الراقصة، والمسرح الاستعراضي الذي يستضيف فرقًا غنائية من جنسيات مختلفة، فضلًا عن المطاعم المتنوعة والمقاهي.

​وقد رصدت كاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري إقبال السياح على التقاط الصور التذكارية مع التماثيل المعدنية في ميدان "سوهو سكوير" السياحي.

​في هذا السياق، أوضح أياد عطية، المرشد السياحي بشرم الشيخ، أن منطقة "سوهو سكوير" تجذب السياح من مختلف الجنسيات، وخاصة الروس، الذين يستمتعون بتنوعها من مطاعم عالمية وصالات تزلج على الجليد. وأشار إلى أن "سوهو سكوير" تضاهي بجمالها الشانزليزيه والمناطق السياحية العالمية، مما جعلها نقطة تجمع وجذب للسياح.

​جدير بالذكر أن مدينة شرم الشيخ شهدت إقبالًا سياحيًا كبيرًا خلال الشهور الأخيرة، وخاصة من السياح العرب والأجانب، نظرًا لطبيعتها .



