محمد صلاح ينافس على أولى جوائز الموسم في ليفربول

أعلن نادي ليفربول، اليوم الجمعة، عن قائمة الأهداف المرشحة لحصد جائزة الأفضل خلال شهر أغسطس الماضي.

واختار ليفربول هدف النجم المصري محمد صلاح في مرمى بورنموث، في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي، ضمن الأهداف المرشحة لحصد الجائزة.

وينافس محمد صلاح كل من فيديريكو كييزا، ريان جرافينبيرش ،هوجو إيكتيكي، ريو نجوموها، ودومينيك سوبوسلاي، إلى جانب مجموعة من لاعبي الأكاديمية.

ويستعد محمد صلاح رفقة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويتصدر منتحب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، برصيد 16 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين المقبلتين من التصفيات، لحسم التأهل رسميًا إلى المونديال.