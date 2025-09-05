كريم مغاوري يطمئن جمهوره على حالته الصحية: لسه تعبان.. خاص

طمأن الفنان كريم مغاوري جمهوره على حالته الصحية.



وقال كريم مغاوري في تصريح خاص لموقع صدى البلد في أول تعليق له إنه لسه تعبان جدا، ومازال محجوزا في غرفة الرعاية المركزة لحين تحسن حالته الصحية داعيا من جمهوره الدعاء له بالشفاء.



يذكر أن وقال الفنان كريم مغاوري في تصريحات خاصة صدى البلد: “الحمد لله عملت العملية العملية كانت صعبة جدا و استغرقت 6 ساعات ، عملية في المعدة.. عملت ٤ عمليات في ٦ ساعات، عملية فتق في الحجاب الحاجز، عملية تسليك معدة ، عملية قص معدة ، عملية تحويل مسار".

وأضاف كريم مغاوري: “أنا الحمد لله في المنزل حالياً في فتره راحة بعد العملية ولكن لسه تعبان وإن شاء الله خير”.



شارك الفنان كريم مغاوري، صورة له مع الفنان سامي مغاوري على صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و كتب كريم مغاوري لوالده: “بحبك جدا أنت سندي”.