الأولمبية المصرية تنظم دورة الإنعاش القلبي بحضور أطباء الاتحادات و23 دارسًا

نظمت اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، دورة تدريبية عن الإنعاش القلبي الرئوي، اليوم، بترخيص من الجمعية الأمريكية للقلب، وذلك بالتعاون مع إحدى الجمعيات وأحد المستشفيات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتطبيق الكود الطبي حرصًا على سلامة الرياضيين.

شارك في الدورة، 23 دارسًا، تحت إشراف الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية، وحاضر فيها كل من: أ.د. ياسر حسني أستاذ القلب الرياضي، وهاني مصطفى، وفاطمة نبيل أساتذة التخدير والحالات الحرجة.

وحضر الدورة، أطباء من اتحادات «الجمباز، الكرة الطائرة، كرة اليد، التايكوندو، الكاراتيه، السباحة، الكانوي، الهوكي»، إلى جانب عدد من الأطباء الجدد في تخصصات مختلفة.

كما شهدت الدورة حضور اللواء طبيب علي عمارة، مسئول قطاع الطب الرياضي بمستشفيات الشرطة.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية، مجموعة من الدورات خلال الفترة المقبلة، في عدد من الموضوعات المهمة، بمشاركة أطباء الفرق الرياضية والأجهزة المعاونة لها.