حسام حسن : صلاح رمز وطني ..ونفسي يسجل مليون هدف
ترامب يوقع قرارا بفرض عقوبات على الدول التي تعتقل مواطنين أمريكيين
اتصال غالي وعزيز.. طبيب فاقد بصره يكشف تفاصيل مكالمته مع الرئيس السيسي
أجمل وأطيب الناس .. تعرف على وصف شكل سيدنا رسول الله
طاجين الكفتة بالبيض والطماطم على الطريقة المغربية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 6-9-2025
98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025
الطوارئ الروسية تسجل 15 هزة ارتدادية في شبه جزيرة كامتشاتكا
عاوز تجيب جون كلمه ..سيف زاهر يتغني بأداء عمر مرموش
إبراهيم حسن: الفوز على إثيوبيا محطة مهمة في مشوار التأهل
إسلام صادق عن فوز منتخب مصر: الأخطاء ساذجة والأداء متواضع
جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف ضخمة لعمارات سكنية شمال غزة
محافظات

اتصال غالي وعزيز.. طبيب فاقد بصره يكشف تفاصيل مكالمته مع الرئيس السيسي

محمود سامي قنيبر
محمود زيدان

أعرب الدكتور محمود سامي قنبير، أحد أبطال الجيش الأبيض خلال فترة جائحة كورونا، عن سعادته الغامرة باتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي به وتهنئته بتعيينه في صندوق مخاطر المهن الطبية.

 اتصال غالٍ وعزيز

وقال الدكتور محمود سامي قنبير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: وصلني منذ قليل اتصال غالٍ وعزيز من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي  مباركًا تعييني في صندوق مخاطر المهن الطبية وطالبًا بذل كل الجهد تجاه كل الأطقم الطبية ومشددًا على أن الوطن لا ينسى المخلصين أبدًا.. شكرا سيادة الرئيس على اهتمامك ودعمك اللا محدود.

وكان الدكتور محمود سامي قنيبر، فقد بصره نتيجة الإجهاد أثناء تأدية عمله وواجبه الوطني في مستشفى عزل بلطيم بمحافظة كفر الشيخ خلال جائحة كورونا منذ نحو 5 سنوات.

وأصدر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان قراراً بتعيين الدكتور محمود سامي قنبير، مديرًا لإدارة صندوق مخاطر المهن الطبية بمحافظة كفر الشيخ.

كفر الشيخ محمود سامي قنيبر كورونا أخبار كفر الشيخ طبيب فاقد بصره خلال كورونا

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

منتخب مصر

التوقيت الشتوي

تنسيق الدبلومات الفنية

مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

منتخب مصر

تنسيق الجامعات 2025

سعر الذهب اليوم

نتنياهو

جانب من الحادث

السياح الروس فى منطقة سوهو سكوير بشرم الشيخ

بالصور

طاجين الكفتة بالبيض والطماطم على الطريقة المغربية

برج الحوت حظك اليوم السبت 6 سبتمبر..كن واقعيًا في توقعاتك

برج الدلو حظك اليوم السبت 6 سبتمبر.. الاستماع لا يُنقص من قوتك

برج الجدي حظك اليوم السبت 6 سبتمبر...استمتع بالهدوء ورتب أولوياتك

فنانات لجأن لتجميد البويضات

ضوء البحر

د. أمل منصور

مونيكا وليم

عصام الدين جاد

إبراهيم النجار

محمد مندور

