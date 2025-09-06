اتصال غالي وعزيز.. طبيب فاقد بصره يكشف تفاصيل مكالمته مع الرئيس السيسي

أعرب الدكتور محمود سامي قنبير، أحد أبطال الجيش الأبيض خلال فترة جائحة كورونا، عن سعادته الغامرة باتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي به وتهنئته بتعيينه في صندوق مخاطر المهن الطبية.

اتصال غالٍ وعزيز

وقال الدكتور محمود سامي قنبير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: وصلني منذ قليل اتصال غالٍ وعزيز من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مباركًا تعييني في صندوق مخاطر المهن الطبية وطالبًا بذل كل الجهد تجاه كل الأطقم الطبية ومشددًا على أن الوطن لا ينسى المخلصين أبدًا.. شكرا سيادة الرئيس على اهتمامك ودعمك اللا محدود.

وكان الدكتور محمود سامي قنيبر، فقد بصره نتيجة الإجهاد أثناء تأدية عمله وواجبه الوطني في مستشفى عزل بلطيم بمحافظة كفر الشيخ خلال جائحة كورونا منذ نحو 5 سنوات.

وأصدر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان قراراً بتعيين الدكتور محمود سامي قنبير، مديرًا لإدارة صندوق مخاطر المهن الطبية بمحافظة كفر الشيخ.