الحماية المدنيه تسيطر على حريق في مزرعة نخيل بالوادي الجديد

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم السبت، على حريق نشب في مزرعة نخيل بقرية الجديدة التابعة لمركز الداخلة.

وتلقى اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة بوجود حريق بمنطقة وسط البلد بقرية الجديدة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالتعاون مع سيارات الوحدة المحلية للقرية لموقع الحريق، وتم التعامل معه والسيطرة عليه قبل امتداده للمساكن القريبة، دون خسائر في الأرواح

وتبين نشوب حريق في أعشاب جافة وبوص ونخيل بمنطقة وسط البلد بقرية الجديدة التابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، وجارٍ عمليات التبريد اللازمة بعد إخماد النيران قبل امتدادها للمساكن المجاورة.

جرى تحرير محضرًا بالواقعة وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.