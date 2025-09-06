مصرع طالبين صدمتهما سيارة أثناء استقلالهما دراجة نارية في المنوفية

شيع العشرات من أهالي قرية بني غريان بمركز قويسنا في محافظة المنوفية جثمان طالبين بالصف الأول الثانوي بعدما لقيا مصرعهما في حادث سيارة.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة علي كلا من أحمد إبراهيم عبد الخالق ومحمد جعفر رفعت من مسجد سيدي سالم بالقرية.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية حيث نعى الأهالي الطالبين وسط حالة من الصدمة .

كان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة قويسنا بحادث تصادم علي طريق بني غريان قويسنا ومصرع شابين.

وبالانتقال تبين مصرع طالبين بالصف الأول الثانوي أثناء قيادتهم دراجة نارية علي الطريق صدمتهم سيارة مما ادي الي مصرعهم في الحال متأثرين بإصابتهما وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.