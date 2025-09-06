بكم تدعم الموازنة الجديدة التأمين الصحي لغير القادرين؟

يعتبر التأمين الصحي ركيزة أساسية لدعم المنظومة الصحية، في مصر باعتباره الضمان الوحيد، لتوفير الرعاية الطبية للمواطنين بتكلفة مناسبة، إلى جانب دوره في تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال إتاحة الخدمات الطبية لكافة الفئات، وتحقيق رؤية مصر 2023.



وتحقيقا لذلك ، ارتفعت مخصصات دعم التأمين الصحي الشامل ، خلال 3 سنوات أكثر من 8 مرات، وذلك في خطوة تؤكد التزام الدولة بتوسيع نطاق التغطية الصحية وضمان استفادة الفئات غير القادرة من الخدمات الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها أحد أهم محاور تحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويرتكز برنامج الموازنة الجديدة على الحفاظ على استمرار استدامة الانضباط المالي، وخفض المديونية الحكومية، وإطالة عمر الدين، لاسيما مع بدء التعافي من آثار الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وقال وزير المالية، خلال إلقاء البيان المالي لمشروع موازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ ، التي وافق عليها مجلس النواب، عن زيادة غير مسبوقة في مخصصات دعم التأمين الصحي لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعكس حرص الدولة على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والصحية للفئات الأولى بالرعاية.

ووفقا للبيان المالي، ارتفع الدعم المخصص لهذا البند إلى 4.979 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، مقارنة بـ 2.399 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، بينما لم يتجاوز 588 مليون جنيه في موازنة 2023/2024.