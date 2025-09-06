محافظ المنوفية: ضبط 6.5 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية في شن حملاتها التفتيشية ومواصلة الضربات الاستباقية لضبط المخالفين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتأكد من مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حفاظاً على حقوق المواطنين واستمراًراً للحملات التفتيشية المفاجئة للجنة المشكلة بقرار محافظ المنوفية رقم ( 797 ) للمرور الدوري على كافة الجهات التي تقدم أنشطة تجارية واستهلاكية ومنافذ الأغذية والمخابز البلدية للوقوف على قانونيتها ومطابقتها الاشتراطات الصحية واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف منها.

أسفرت الحملات عن تحرير 22 محضر مخالفات للاشتراطات الصحية والبيئية وعدم الاعلان عن الأسعار وضبط 6 طن ونصف مواد غذائية منتهية الصلاحية غير صالحة للاستخدام الأدمي.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري ، وضرورة رصد ومتابعة شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية بما يحقق رضاء المواطن.