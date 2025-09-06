قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
أحمد موسى: مخطط نتنياهو لن ينجح تحت أي ظرف.. ومصر لديها الرؤية كاملة
عبد السلام فاروق يكتب: محدش يجرب مصر.. رسالة إلى نتنياهو والعالم
أحمد موسى: تنسيق بين جماعة الإخوان وإسرائيل.. ومعبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين
الشعب المصري زلزل إكس.. أحمد موسى: هاشتاج عاش الجيش المصري عاش يتصدر منذ أمس
محافظات

وفاة شخص وإصابة 12 في حادث تصادم غربي الإسكندرية

صورة من الحادث
صورة من الحادث
أحمد بسيوني

لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرون، صباح اليوم السبت، إثر حادث تصادم مروع بين سيارتي ميكروباص أمام شركة بتروجيت بالكيلو 17، في اتجاه القاهرة على طريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي.

تلقى قسم شرطة العامرية أول، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع الحادث، وانتقل ضباط القسم والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ. 

وتبين من الفحص اصطدام ميكروباص بآخر، ما أدى إلى انقلاب أحدهما، دون أن يؤثر ذلك على حركة المرور.  

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

تم نقل 8 مصابين إلى مستشفى العامرية العام، و4 إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي العلاج اللازم.

كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العامرية العام تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات عقب تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

الاسكندرية حادث ميكروباص تصادم صحراوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

