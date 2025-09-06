تخفيضات تصل لـ40%.. إقبال كبير على معرض "أهلاً مدارس" في مطروح

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، شهدت مدينة مرسى مطروح افتتاح معرض "أهلاً مدارس"، وسط إقبال واسع من الأهالي خاصة مع التخفيضات على الأدوات المدرسية التى تصل إلى 40%.

ومن المقرر ان تستمر التخفيضات بالمعرض حتى بداية العام الدراسي الجديد

وقال على الفاخرى، إن المعرض يقدم تشكيلة واسعة من المنتجات تشمل الأدوات المكتبية وكراسات، أقلام، ألوان، أدوات هندسية والحقائب المدرسية بمختلف الأحجام والأشكال والزي المدرسي والأحذية المدرسية والرياضية والآلات الحاسبة واللوحات التعليمية.

واضاف أن التخفيضات تصل إلى 40% على كثير من المنتجات، في محاولة للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور الذين يواجهون أعباء متزايدة مع بداية كل عام دراسي.

واشار أن هناك اقبال كبير من الاهالى منذ اليوم الأول، حيث توافدت الأسر بكثافة لشراء احتياجاتهم المختلفة..

واضاف ان المعرض يقدم خدمة للمجتمع من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة تناسب الجميع ارفع كاهل الغلاء عن الأسر .

وأوضح أنه المقرر أن يستمر معرض "أهلاً مدارس" في مطروح حتى قبل بدء الدراسة، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الأسر لشراء احتياجات أبنائهم والاستفادة من التخفيضات.

من جانبه قال بهاء جابر، إن اسعار السلع المدرسية فى متناول المواطنين، مضيفا أن اسعار الاحذية الرياضية تبدأ من 150 جنيها وتصل الى 230 جنيها للمستورد.

وأضاف أنه تم العمل على توفير جميع السلع المدرسية مع تنوعها، مشيرا أن الأقلام الجاف تبدأ من 2،5 للقلم بالإضافة إلى جميع السلع المدرسية الأخرى بأسعار مخفضة.

بدورها قالت سعاد محمد، ربة منزل: "المعرض ساعدني أجيب مستلزمات ولادي كلها مرة واحدة وبأسعار مخفضة".

وقال وليد حسن، موظف: "الشنط هنا أسعارها أقل من المحلات، وفيه تخفيضات، مضيفا ان "أكتر حاجة عجبتني إن في تنوع في الألوان والاشكال، ومش غاليين زي برة".