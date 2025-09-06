محافظ الغربية يتابع جهود الوحدات المحلية في صيانة أعمدة الإنارة بمراكز وقرى المحافظة

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية في صيانة أعمدة الإنارة للارتقاء بالحالة العامة للشوارع الرئيسية والفرعية والقرى بمركز ومدن المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الدورية لصيانة أعمدة الإنارة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للتأكد من انتظام سير منظومة العمل وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة.

يأتي ذلك في إطار الخطة الشاملة لمراجعة الحالة الفنية لأعمدة وشبكات الإنارة بنطاق المحافظة للتحقق من مراعاتها لجميع اشتراطات الأمن والسلامة حفاظا على أرواح المواطنين.

تحرك عاجل.. تحسين خدمات المواطنين

في السياق ذاته، أكد المحافظ تكثيف الحملات المشتركة بين شركة الكهرباء ومباحث الكهرباء ورؤساء المراكز والمدن لمواجهة سرقات الكهرباء، وضرورة تضافر جميع الجهود والتصدي بحزم لأعمال توصيل التيار الكهربائي بطرق غير قانونية.