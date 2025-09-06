أفضل أداء .. قرار عاجل من مجلس إدارة نادي إنبي قبل مواجهة الأهلي

يكثف فريق إنبي استعداداته لمواجهة الأهلي، المقرر لها في التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب النادي الأهلي.

وقرر مجلس إدارة إنبي، برئاسة أيمن الشريعي، رصد مكافآت مالية خاصة لتحفيز اللاعبين على تقديم أفضل أداء ممكن أمام الأهلي، والظهور بشكل مميز يعكس طموحات النادي هذا الموسم.

جاء ذلك من أجل تحفيز اللاعبين في ظل إدراك الإدارة والجهاز الفني لصعوبة اللقاء، خاصة أن الأهلي يدخل المباراة بعد خسارة قاسية أمام بيراميدز بهدفين نظيفين