فادية عكاشة بالعكاز في أحدث ظهور لها.. صور

رصدت عدسة “صدى البلد” صور الفنانة فادية عكاشة بالعكاز في أحدث ظهور لها في دار إقامة كبار الفنانين في أكتوبر.

يذكر أن موقع “صدى البلد” التقى الفنانة القديرة فادية عكاشه في دار كبار الفنانين، بعد غيابٍ دام سنوات طويلة عن الوسط الفني.

وقالت فادية عكاشة، في لقاء خاص لموقع “صدى البلد”: “أقضي يومي أقرأ القرآن الكريم ويمثل لي السعادة والفرحة ثم أفطر وأجلس في حديقة الدار وأجلس مع زملائي وبحس بالونس”.

وأضافت: “لم أعتزل الفن وأعشق الفن، سأعود قريباً لأني مش قادرة أبعد عن الفن أكثر من ذلك والفن وحشني”.

يذكر أن الفنانة القديرة فادية عكاشة، قالت إنها شاركت في الكثير من الأعمال الفنية بالمسرح والسينما والتليفزيون، وحتى في الإذاعة قدمت شخصية بديعة مصابني.

وتحدثت عن سبب انتقالها إلى دار المسنين الخاصة بنقابة المهن التمثيلية، موضحة أن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، هو من طلب منها ذلك لتلقي جلسات المخ والأعصاب الخاصة بها.