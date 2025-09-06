قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة ديمبيلي ضربة قوية لباريس سان جيرمان وغضب متصاعد من منتخب فرنسا
القاهرة تدين تصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين.. وخبير: ليس بجديد
وزير لبناني: لا خلاف على مبدأ حصر السلاح.. وحكومتنا ملتزمة بالمؤسسات الشرعية
توجيهات رئاسية عاجلة لـ وزير الصحة ..الإسكندرية وأطفال السكري الأبرز
أوضاع مأسوية جعلت الأطفال شيوخا.. ماذا تريد الإدارة الأمريكية من غزة؟
محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لمعارض أهلًا مدارس بمختلف الأحياء والمراكز
تأجيل محاكمة سارة خليفة والمتهمين في قضية تصنيع المخدرات
تصرف صلاح تجاه مرموش خلال مباراة منتخب مصر يشعل تفاعلاً.. ماذا حدث؟
وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة براتب يصل إلى 10 آلاف جنيه.. أخر موعد للتقديم
السفراء العرب والأجانب يؤازرون منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
الولادة طبيعي أم قيصري؟.. قرارات عاجلة من الصحة لحماية الأمهات والأطفال
محمد عبد الغني: كارثة غزة الإنسانية تتطلب آلية دولية عاجلة لضمان الإغاثة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يحصل على الضوء الأخضر لتسجيل روني باردجي في الفريق الأول

السويدي روني باردجي
السويدي روني باردجي
إسلام مقلد

تلقى الشاب السويدي روني باردجي خبرًا سارًا بعدما حصل نادي برشلونة على موافقة رسمية من رابطة الدوري الإسباني "الليجا" لتسجيله كلاعب في الفريق الأول، وهو القرار الذي يمنحه فرصة المشاركة رسميًا بقميص البارسا بداية من مواجهة فالنسيا يوم 14 سبتمبر.

خطوة جديدة تمنح باردجي فرصة الظهور

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هذه الخطوة تُعد حاسمة بالنسبة للجناح الشاب، رغم أن الموقع الرسمي للرابطة لم يُعلن القرار بعد بشكل رسمي.

ومع ذلك، بات من المنتظر أن يكون باردجي ضمن حسابات المدرب هانز فليك، بعد فترة من الجدل حول وضعيته.

سابقة مع تشيزني وتغييرات في القائمة

وكان المدرب الألماني هانز فليك قد حصل قبل مباراة رايو فاليكانو على ترخيص لتسجيل الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، الذي حمل القميص رقم 25 وظهر لأول مرة في قائمة الفريق، بعد اكتمال انتقال إيناكي بينيا إلى إلتشي على سبيل الإعارة.

ولم يكن باردجي ضمن قائمة الـ23 لاعبًا التي أعلن عنها برشلونة مؤخرًا، قبل أن يتلقى النادي الموافقة المنتظرة.

تعديل مالي وضمانات مطلوبة

موافقة الليجا جاءت بعد أن أنهى برشلونة عملية تعديل وضعيته المالية وتقديم كافة الضمانات اللازمة التي تفرضها لوائح اللعب المالي النظيف.

وهذا الإجراء سمح للنادي الكتالوني بتسجيل باردجي ضمن الفريق الأول كما كان مخططًا منذ بداية الموسم، بدلًا من قيده كلاعب في الفريق الرديف.

التأشيرة المالية شرط أساسي

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد شددت سابقًا على ضرورة حصول برشلونة على ما يُعرف بـ"التأشيرة المالية"، التي تضمن احترام قواعد اللعب المالي النظيف.

وشمل مراجعة عقد اللاعب السويدي، والتأكد من تقاضيه راتبًا يتناسب مع كونه لاعبًا في الفريق الأول، وهو ما استدعى الانتظار حتى صدور الموافقة النهائية.

مستقبل باردجي مع برشلونة

وبات الطريق مفتوحًا أمام روني باردجي للظهور في الليجا بقميص برشلونة، حيث يُنظر إليه كأحد المواهب الواعدة القادرة على دعم مشروع المدرب هانز فليك، وإضافة قوة جديدة لخط الهجوم الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

روني باردجي نادي برشلونة برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

صورة موضوعية

شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

شريف مدكور

اللي مش قد الخلفة مايخلفش.. شريف مدكور يعلق على قرار الصحة بشأن الولادات القيصرية

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

ترشيحاتنا

خلال المعرض

قبل افتتاحه بساعات..جولة تفقدية لأعضاء غرفة القاهرة بمعرض أهلا مدارس الرئيسي

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 6-9-2025

وزير قطاع الأعمال خلال الجولة

وزير قطاع الأعمال يتفقد مشروع إحياء فندق كونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة

بالصور

شرف كبير ليا.. ياسر جلال يوجه رسالة لفريق مسلسله "للعداله وجه آخر"

ياسر جلال
ياسر جلال
ياسر جلال

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

رشاقة ملحوظة .. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

ضبط 16 طن أرز وأعلاف أسماك و25 صفيحة ألبان مجهولة المصدر في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

السبب وراء دخول دانا حمدان المستشفى

أزمة بسبب حقن الكولاجين.. دانا حمدان تكشف معاناتها ودخولها المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

المزيد