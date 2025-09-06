برشلونة يحصل على الضوء الأخضر لتسجيل روني باردجي في الفريق الأول

تلقى الشاب السويدي روني باردجي خبرًا سارًا بعدما حصل نادي برشلونة على موافقة رسمية من رابطة الدوري الإسباني "الليجا" لتسجيله كلاعب في الفريق الأول، وهو القرار الذي يمنحه فرصة المشاركة رسميًا بقميص البارسا بداية من مواجهة فالنسيا يوم 14 سبتمبر.

خطوة جديدة تمنح باردجي فرصة الظهور

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هذه الخطوة تُعد حاسمة بالنسبة للجناح الشاب، رغم أن الموقع الرسمي للرابطة لم يُعلن القرار بعد بشكل رسمي.

ومع ذلك، بات من المنتظر أن يكون باردجي ضمن حسابات المدرب هانز فليك، بعد فترة من الجدل حول وضعيته.

سابقة مع تشيزني وتغييرات في القائمة

وكان المدرب الألماني هانز فليك قد حصل قبل مباراة رايو فاليكانو على ترخيص لتسجيل الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، الذي حمل القميص رقم 25 وظهر لأول مرة في قائمة الفريق، بعد اكتمال انتقال إيناكي بينيا إلى إلتشي على سبيل الإعارة.

ولم يكن باردجي ضمن قائمة الـ23 لاعبًا التي أعلن عنها برشلونة مؤخرًا، قبل أن يتلقى النادي الموافقة المنتظرة.

تعديل مالي وضمانات مطلوبة

موافقة الليجا جاءت بعد أن أنهى برشلونة عملية تعديل وضعيته المالية وتقديم كافة الضمانات اللازمة التي تفرضها لوائح اللعب المالي النظيف.

وهذا الإجراء سمح للنادي الكتالوني بتسجيل باردجي ضمن الفريق الأول كما كان مخططًا منذ بداية الموسم، بدلًا من قيده كلاعب في الفريق الرديف.

التأشيرة المالية شرط أساسي

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد شددت سابقًا على ضرورة حصول برشلونة على ما يُعرف بـ"التأشيرة المالية"، التي تضمن احترام قواعد اللعب المالي النظيف.

وشمل مراجعة عقد اللاعب السويدي، والتأكد من تقاضيه راتبًا يتناسب مع كونه لاعبًا في الفريق الأول، وهو ما استدعى الانتظار حتى صدور الموافقة النهائية.

مستقبل باردجي مع برشلونة

وبات الطريق مفتوحًا أمام روني باردجي للظهور في الليجا بقميص برشلونة، حيث يُنظر إليه كأحد المواهب الواعدة القادرة على دعم مشروع المدرب هانز فليك، وإضافة قوة جديدة لخط الهجوم الكتالوني خلال الفترة المقبلة.