سيف الدين محسن يضيف الميدالية الثانية لمصر في بطولة العالم للكونغ فو بالبرازيل

أضاف سيف الدين محسن لاعب المنتخب المصري للووشو كونغ فو الميدالية الثانية لمصر خلال منافسات بطولة العالم للكبار السابعة عشر المقامة بالبرازيل لعام 2025، في نسختها السابعة عشر والتي تستمر حتى 8 سبتمبر الجاري.

وفاز سيف الدين محسن في المباراة رغم تعرضه للإصابة في الجولة الثانية ولكنه تحامل على نفسه حتى حصد على المديالية البرونزية في مباراة غاية في القوة والأثارة.

وكانت منة الله محمد لاعبة المنتخب المصري للووشو كونغ فو فازت أيضا بميدالية برونزية حيث قدمت أداء جيدا بطلة العالم في الصين في مباراة غاية في القوة والإثارة ورغم صعوبة المواجهة إلا أن منة قدمت أداء مشرفا واستطاعت الوصول إلى منصة التتويج وحصد الميدالية البرونزية الأولى للفراعنة خلال منافسات بطولة العالم المقامة في البرازيل.

ويشارك المنتخب في منافسات الساندا والأساليب بعشرة لاعبين بواقع 8 لاعبين في منافسات الساندا وهم: علي ناصر أحمد سليم، محمد خالد محمد الجيلاني، الحسين عبدالقادر حسن، سيف الدين محسن السيد، أحمد عبدالحميد أحمد شلبي، ياسمين سليم علي رزق، آية صلاح عيد محمد، منة الله محمد محمد حسن.

وفي منافسات الأساليب يشارك المنتخب المصري بلاعبين اثنين وهما اللاعبة رؤى خالد علي خليل، اللاعبة سارة صلاح محمد أحمد.

تضم بعثة المنتخب المصري للجهاز الإداري والفني خلال منافسات بطولة العالم للكبار بالبرازيل المهندس محمود خيري، رئيس بعثة الساندا، العقيد الكيلاني فاروق، رئيس بعثة الأساليب، كابتن معتز راضي، مدير فني ساندا، كابتن رامي كامل، مدرب ساندا.

كما تضم البعثة كابتن عبدالله سيد، مدرب عام أساليب، كابتن عصام سيد سليمان، حكم دولي ساندا، كابتن إنجي شريف محمد، حكم دولي أساليب.