مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بأسوان

لقى شخص مصرعه، فيما تعرض 5 اشخاص آخرون لاصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بمركز إدفو شمال أسوان ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة ، والمصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ربع نقل التابع لدائرة المركز.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرون بمناطق متفرقة بالجسم، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة إدفو العمومية، ونقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة.

حادث

فيما تعرض 3 اشخاص لاصابات متفرقة بالجسم بأسوان نتيحة وقوع حادث تصادم سيارتين إحداهما نقل ثقيل وأخرى بيحو، وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الاجهزة المختصة بلاغاً يفيد حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وأخرى "بيجو" ، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتم التوجه إلى محل الواقعة لمعاينة الحادث، والوقوف على أسبابه، وتم إزالة آثارة الحادث عن الطريق أمام حركة السيارات ، وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تعرض 4 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتين نقل وأخرى ملاكي بطريق مدينة أسوان الجديدة مما أسفر عن إصابتهم بكسور وجروح متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات، وعلى الفور تم الدفع بأربع سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وجارٍى استكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث لمعاينته والوقوف على ملابساته، كما تم تنفيذ أعمال رفع آثار الحادث من الطريق .