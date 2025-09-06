قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد مشروع إحياء حديقة الأزبكية.. وأحمد موسى: إيه الجمال والروعة دي
تبدأ من 86 ألف ريال.. مواصفات ساوايست S07 في السوق السعودي
فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟
علي ناصر يحصد فضية بطولة العالم للكونغ فو بالبرازيل
سجله أفشة.. منتخب مصر يتقدم على تونس بالشوط الأول
مفيش سفارة على راسها ريشة.. أحمد موسى: سيتم فتح شوارع القاهرة بمحيط السفارات الأجنبية
مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بأسوان

حادث
حادث
محمد عبد الفتاح

لقى شخص مصرعه، فيما تعرض 5 اشخاص آخرون لاصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بمركز إدفو شمال أسوان ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة ، والمصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ربع نقل التابع لدائرة المركز.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرون بمناطق متفرقة بالجسم، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة إدفو العمومية، ونقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

حادث 

فيما تعرض 3 اشخاص لاصابات متفرقة بالجسم بأسوان نتيحة وقوع حادث تصادم سيارتين إحداهما نقل ثقيل وأخرى بيحو، وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. 

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الاجهزة المختصة بلاغاً يفيد حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وأخرى "بيجو" ، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتم التوجه إلى محل الواقعة لمعاينة الحادث، والوقوف على أسبابه، وتم إزالة آثارة الحادث عن الطريق أمام حركة السيارات ، وتحرير محضر بالواقعة. 

فيما تعرض 4 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتين نقل وأخرى ملاكي بطريق مدينة أسوان الجديدة مما أسفر عن إصابتهم بكسور وجروح متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات، وعلى الفور تم الدفع بأربع سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وجارٍى استكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث لمعاينته والوقوف على ملابساته، كما تم تنفيذ أعمال رفع آثار الحادث من الطريق .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر "ابنكم وغلط وكل ابن آدم خطاء"

وزير الصحة

الولادة طبيعي أم قيصري؟.. قرارات عاجلة من الصحة لحماية الأمهات والأطفال

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

حيل بسيطة تمنع تطاير الزيت أثناء القلي .. لتحافظي على نظافة مطبخك

حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي
حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي
حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي

بتخفيضات تصل إلى 25٪.. افتتاح معرضي «أهلاً مدارس» أمام مستشفى المبرة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

محسن محيي الدين
محسن محيي الدين
محسن محيي الدين

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

فيديو

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد