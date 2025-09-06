بعد الانتقادات.. دعم خاص من مدرب الزمالك لناصر ماهر

حرص المدير الفني لنادي الزمالك البلجيكي يانيك فيريرا، على تقديم الدعم النفسي للاعب الفريق ناصر ماهر، وذلك عقب الانتقادات التي طالته مؤخراً بعد مباراة وادي دجلة.

وتعرض ناصر ماهر لهجوم من جماهير الزمالك بعد إضاعته فرصة محققة كانت كفيلة بقلب نتيجة المباراة أمام وادي دجلة التي خسرها الفريق بنتيجة 2-1، إضافة إلى ملاحظات سلبية على أدائه بشكل عام في الآونة الأخيرة.

وكشف مصدر داخل النادي أن فيريرا عقد جلسة خاصة مع اللاعب، أبلغه خلالها بثقته الكاملة في إمكانياته، مشيداً بمدى التزامه بالتعليمات الفنية داخل الملعب، ومؤكداً أن ما يحدث من انتقادات أمر طبيعي بعد أي خسارة، خاصة إذا كانت مفاجئة وصادمة مثل تلك التي حدثت أمام وادي دجلة.

وطالب المدير الفني اللاعب بنسيان ما مضى، والتركيز الكامل على المباريات المقبلة، مع ضرورة الاستمرار في تقديم أداء قوي يُعيد ثقة الجماهير به، ويضعه على طريق الانضمام إلى صفوف منتخب مصر في المستقبل القريب.