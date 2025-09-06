قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل
مظاهرات ومواجهات.. غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية لتفريق المحتجين في صربيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أيمن الجميل: زيادة الصادرات 19% مؤشر لنجاح السياسات الزراعية والصناعية وجذب الاستثمارات

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الحالي بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتصل إلى نحو 26 مليار دولار، مقابل 21.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 ، بنسبة نمو 19% مقارنة بالعام السابق، تعتبر مؤشرا مهما لنجاح السياسات الزراعية والصناعية وقدرة أجهزة الدولة وقطاعاتها المختلفة على جذب الاستثمارات الجديدة، مشيرا إلى أن الحاصلات الزراعية والفواكه والمصنعات الغذائية من عصائر ومستخلصات تتصدر قائمة أكثر السلع تصديرا إلى الأسواق العالمية

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A"  للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بدعم القطاع الخاص والمصدرين للعمل على زيادة الصادرات وبناء الشراكات الجديدة مع الصناديق السيادية والشركات العالمية ، أسفر عن مجموعة من حزم التسهيلات الضريبية وسياسات دعم القطاع الخاص والمصدرين، كان لها أثر إيجابى على مستوى تحريك الأسواق وتحفيز مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بمختلف فئاته، للتوجه نحو التوسع فى الأعمال القائمة والمرونة فى التحرك لبناء الشراكات الجديدة وجذب الاستثمارات دون إثقال كاهل الشركات، مع تراجع تأثيرات موجات التضخم العالمى على الداخل.

واضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبدت اهتماماً كبيرا خلال السنوات العشر الماضية، بتعزيز قيمة الإنتاج الزراعي وتحقيق المزيد من القيمة المضافة، بتطوير الصناعات الزراعية المتكاملة من خلال إنشاء وتطوير المزارع الصناعية والمناطق الصناعية الزراعية، كما تم تعزيز تحويل المنتجات الزراعية الأولية إلى منتجات نهائية مصنعة ومصدرة، وكذلك تعزيز القطاعات الصناعية المرتبطة بالزراعة مثل تجهيز وتعبئة المحاصيل الزراعية، وصناعة الأغذية المصنعة، وصناعة الأعلاف الحيوانية، حيث تم تطوير وتحديث شبكة الري الزراعي وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة في الري لزيادة كفاءة استهلاك المياه وتحسين جودة الإنتاج الزراعي، كذلك  توفير الدعم والتشجيع للمزارعين لاستخدام التقنيات الحديثة والممارسات الزراعية المبتكرة لزيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن السياسات الزراعية والصناعية الناجحة خلال السنوات الماضية، كان من نتيجتها أن أوروبا بدأت فعليًا فتح أسواقها أمام الصادرات المصرية، وخاصة الزراعية والغذائية والصناعية، مشيرا إلى أن تعقيدات الوضع اللوجستي العالمي ، دفعت الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في خارطة شركائها التجاريين، خاصة بعد أن أصبحت التعاملات مع بعض دول شرق آسيا محفوفة بالمخاطر بسبب الحروب والصراعات التي تنشب فجأة وتؤثر بشكل مباشر على استقرار الإمدادات، كما أن زيادة مستوى جودة الصادرات المصرية واستيفاء الشروط العالمية للسلع والمنتجات، جعل القارة الأوروبية تتجه نحو مصر كمصدر موثوق ومستقر يمكن الاعتماد عليه في سد فجوات الغذاء والمواد الخام.
 
     

