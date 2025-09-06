أيمن الجميل: زيادة الصادرات 19% مؤشر لنجاح السياسات الزراعية والصناعية وجذب الاستثمارات

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الحالي بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتصل إلى نحو 26 مليار دولار، مقابل 21.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 ، بنسبة نمو 19% مقارنة بالعام السابق، تعتبر مؤشرا مهما لنجاح السياسات الزراعية والصناعية وقدرة أجهزة الدولة وقطاعاتها المختلفة على جذب الاستثمارات الجديدة، مشيرا إلى أن الحاصلات الزراعية والفواكه والمصنعات الغذائية من عصائر ومستخلصات تتصدر قائمة أكثر السلع تصديرا إلى الأسواق العالمية

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بدعم القطاع الخاص والمصدرين للعمل على زيادة الصادرات وبناء الشراكات الجديدة مع الصناديق السيادية والشركات العالمية ، أسفر عن مجموعة من حزم التسهيلات الضريبية وسياسات دعم القطاع الخاص والمصدرين، كان لها أثر إيجابى على مستوى تحريك الأسواق وتحفيز مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بمختلف فئاته، للتوجه نحو التوسع فى الأعمال القائمة والمرونة فى التحرك لبناء الشراكات الجديدة وجذب الاستثمارات دون إثقال كاهل الشركات، مع تراجع تأثيرات موجات التضخم العالمى على الداخل.

واضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبدت اهتماماً كبيرا خلال السنوات العشر الماضية، بتعزيز قيمة الإنتاج الزراعي وتحقيق المزيد من القيمة المضافة، بتطوير الصناعات الزراعية المتكاملة من خلال إنشاء وتطوير المزارع الصناعية والمناطق الصناعية الزراعية، كما تم تعزيز تحويل المنتجات الزراعية الأولية إلى منتجات نهائية مصنعة ومصدرة، وكذلك تعزيز القطاعات الصناعية المرتبطة بالزراعة مثل تجهيز وتعبئة المحاصيل الزراعية، وصناعة الأغذية المصنعة، وصناعة الأعلاف الحيوانية، حيث تم تطوير وتحديث شبكة الري الزراعي وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة في الري لزيادة كفاءة استهلاك المياه وتحسين جودة الإنتاج الزراعي، كذلك توفير الدعم والتشجيع للمزارعين لاستخدام التقنيات الحديثة والممارسات الزراعية المبتكرة لزيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل



وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن السياسات الزراعية والصناعية الناجحة خلال السنوات الماضية، كان من نتيجتها أن أوروبا بدأت فعليًا فتح أسواقها أمام الصادرات المصرية، وخاصة الزراعية والغذائية والصناعية، مشيرا إلى أن تعقيدات الوضع اللوجستي العالمي ، دفعت الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في خارطة شركائها التجاريين، خاصة بعد أن أصبحت التعاملات مع بعض دول شرق آسيا محفوفة بالمخاطر بسبب الحروب والصراعات التي تنشب فجأة وتؤثر بشكل مباشر على استقرار الإمدادات، كما أن زيادة مستوى جودة الصادرات المصرية واستيفاء الشروط العالمية للسلع والمنتجات، جعل القارة الأوروبية تتجه نحو مصر كمصدر موثوق ومستقر يمكن الاعتماد عليه في سد فجوات الغذاء والمواد الخام.



