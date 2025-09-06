قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير عسكري: نتنياهو يحاول تصدير أزماته الداخلية إلى مصر
إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة
68 شهيدا و362 مصابا في قطاع غزة خلال 24 ساعة
رئيس الوزراء يتفقد مشروع إحياء حديقة الأزبكية.. وأحمد موسى: إيه الجمال والروعة دي
تبدأ من 86 ألف ريال.. مواصفات ساوايست S07 في السوق السعودي
فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟
علي ناصر يحصد فضية بطولة العالم للكونغ فو بالبرازيل
سجله أفشة.. منتخب مصر يتقدم على تونس بالشوط الأول
مفيش سفارة على راسها ريشة.. أحمد موسى: سيتم فتح شوارع القاهرة بمحيط السفارات الأجنبية
مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
علي ناصر يحصد فضية بطولة العالم للكونغ فو بالبرازيل

علي ناصر
علي ناصر
إسلام مقلد

توج علي ناصر، لاعب المنتخب المصري للووشو كونغ فو بالميدالية الفضية خلال منافسات بطولة العالم للكبار المقامة بالبرازيل لعام 2025، في نسختها السابعة عشر والتي تستمر حتى 8 سبتمبر الجاري.

وفاز علي ناصر بالميدالية الفضية في منافسات وزن 48 كجم بعد انسحاب بطل اليمن من المباراة ليتم إعلان فوزه وتتويجه بالمركز الثاني في منافسات بطولة العالم للكبار للوشوو كونغ فو.

وكانت منة الله محمد لاعبة المنتخب المصري للووشو كونغ فو في حصد الميدالية البرونزية للفرعنة حيث قدمت أداء جيدا بطلة العالم في الصين في مباراة غاية في القوة والإثارة ورغم صعوبة المواجهة إلا أن منة قدمت أداء مشرفا واستطاعت الوصول إلى منصة التتويج وحصد الميدالية البرونزية الأولى للفراعنة خلال منافسات بطولة العالم المقامة في البرازيل.

ويشارك المنتخب في منافسات الساندا والأساليب بعشرة لاعبين بواقع 8 لاعبين في منافسات الساندا وهم: علي ناصر أحمد سليم، محمد خالد محمد الجيلاني، الحسين عبدالقادر حسن، سيف الدين محسن السيد، أحمد عبدالحميد أحمد  شلبي، ياسمين سليم علي رزق، آية صلاح عيد محمد، منة الله محمد محمد حسن.

وفي منافسات الأساليب يشارك المنتخب المصري بلاعبين اثنين وهما اللاعبة رؤى خالد علي خليل، اللاعبة سارة صلاح محمد أحمد.

تضم بعثة المنتخب المصري للجهاز الإداري والفني خلال منافسات بطولة العالم للكبار بالبرازيل المهندس محمود خيري، رئيس بعثة الساندا، العقيد الكيلاني فاروق، رئيس بعثة الأساليب، كابتن معتز راضي، مدير فني ساندا، كابتن رامي كامل، مدرب ساندا.

كما تضم البعثة كابتن عبدالله سيد، مدرب عام أساليب، كابتن عصام سيد سليمان، حكم دولي ساندا، كابتن إنجي شريف محمد، حكم دولي أساليب.

حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي
محافظ الشرقية
محسن محيي الدين
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
