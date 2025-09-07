متحف الغردقة يحتفل بالمولد النبوي الشريف ..صور

نظم متحف الغردقة احتفالية بمناسبة المولد النبوي ،لإستحضار السيرة النبوية العطرة وإستلهام من حياة النبي الكريم قيم الرحمة، التسامح، والعطاء.

أوضحت إدارة متحف الغردقة ، أن فريق عمل المتحف والقسم التعليمي بالتعاون مع مكتبة ونادي الطفل بالهلال الأحمر نظموا محاضرة بعنوان "الحضارة الإسلامية بعد انتشار الدعوة ".

متحف الغردقة



أشارت إدارة المتحف ، أنه تم تقديم مجموعة من العروض والاناشيد الدينية ، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة تلوين فنية للأطفال المشاركين ، وعمل جولة ارشادية للمشاركين والحضور في الإحتفالية .

تابعت إدارة المتحف ، أنه تم توزيع بعض الهدايا التذكارية مقدمة من مكتب تنشيط السياحة بالغردقة ،وقد لاقت الجولة والفقرات المقدمة في الإحتفالية استحسان جميع المشاركين والحضور .

يذكر أن تمتد مساحة المتحف على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع، حيث يشكلت ثلث المساحة لصالة العرض المتحفي التي تستوعب مجموعة من القطع الأثرية النادرة والمتنوعة من مختلف الحضارات، بما في ذلك الفرعونية، الرومانية، القبطية، والإسلامية.



ويعد متحف الغردقة واحدًا من أبرز المعالم السياحية بالبحر الأحمر، حيث تم تجهيزه بأحدث الخدمات المتحفية والتقنيات الحديثة لضمان تجربة ثقافية مميزة للزوار.

ومن بين القطع الأثرية المميزة التي يمكن العثور عليها في المتحف، مجموعة الملك توت عنخ آمون، وتمثال الملكة ميريت أمون، ولوحة الأميرة فاطمة اسماعيل، بالإضافة إلى قطع من حطام سفينة غارقة بالقرب من جزيرة سعدانة.

متحف الغردقة يحتفل بالمولد النبوي الشريف

متحف الغردقة يحتفل بالمولد النبوي الشريف

متحف الغردقة يحتفل بالمولد النبوي الشريف